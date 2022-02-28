Rusya'dan BM'ye 'Lavrov' tepkisi 0:00 / 0:00

AA

Sözcü Zaharova, Rossiya-1 kanalında katıldığı bir programda Lavrov ve beraberindeki heyetin yarın BM toplantısına katılması ile ilgili önlerine çıkan engel konusunda açıklamalarda bulundu.

Avrupa ülkelerinin Rus uçaklarına hava sahasını kapattığını hatırlatan Zaharova, BM’de insan hakları ve silahsızlanma gibi önemli ve acil bir konu için yapılacak toplantıya Lavrov’un gidemediğini ifade etti.

Zaharova, “BM Silahsızlanma Komitesi ve İnsan Hakları Konseyi toplantısı için Rus heyetinin Cenevre'ye gelmesini sağlayamıyor. BM Genel Sekreteri'nin cevabı da bu." dedi.

AA'nın haberine göre; ülkelerin Rus heyetini taşıyacak uçağa izin vermediğini anımsatan Zaharova, BM ve BM Genel Sekreterinin bu konuyu çözmesi gerektiğine işaret etti.

Zaharova, “BM, dünya için böylesine kritik bir anda Rus heyetinin BM Genel Merkezine ve onun Cenevre’deki ofisine gelmesini sağlamakla yükümlüdür.” diye konuştu.