Rusya'da korkutan deprem! Tsunami uyarısı yapıldı… Rusya'da deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?
Rusya deprem ile gece yarısı sallandı. Ülkenin doğusundaki Kamçatka Yarımadası açıklarında meydana gelen sarsıntı sonrası Rusya, Japonya, Meksika ve ABD'nin Alaska ve Hawaii eyaletleri ile Pasifik Adaları için tsunami uyarısı yapıldı. Depremden yaklaşık iki saat sonra ilk tsunami dalgası Japonya'ya ulaştı. Öte yandan şiddetli depremde can kaybı ya da yaralanma olup olmadığı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, 30 Temmuz 2025 Rusya'da deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde, ölü ve yaralı var mı? İşte, Rusya deprem son dakika gelişmeleri...
Son dakika haberine göre Rusya’da deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı Rusya başta olmak üzere çevre ülkelerde paniğe sebep oldu. Deprem sonrası Rusya, Japonya, Meksika ve ABD'nin Alaska ve Hawaii eyaletleri ile Pasifik Adaları için tsunami uyarısı yapıldı. İlk tsunami dalgası Japonya'ya ulaştı. Öte yandan ölü ve yaralı olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, Rusya’da deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde, ölü ve yaralı var mı? İşte 30 Temmuz 2025 Rusya depremi hakkında gelişmeler…
KAMÇATKA YARIMADASI AÇIKLARINDA DEPREM
Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası açıklarında, Türkiye saati ile (TSİ) 02.24'te 8,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssünün yarımadadaki Petropavlosvk-Kamçatskiy kentinin 119 kilometre güneydoğusu olduğu belirtildi.
DEPREMİN ARDINDAN TSUNAMİ UYARISI
Yerin 18,2 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından Rusya, Japonya, Meksika ve ABD'nin Alaska ve Hawaii eyaletleri ile Pasifik Adaları için tsunami uyarısı yapıldı.
Dalga boyunun ise 3-4 metreyi bulabileceği belirtildi.
ÖLÜ VE YARALI VAR MI?
Depremde can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
JAPONYA'YA İLK TSUNAMİ DALGASI ULAŞTI! KIYI BÖLGELER İÇİN TAHLİYE EMRİ
Rusya'nın doğusunda gerçekleşen depremin ardından yaklaşık iki saat sonra Japonya'nın kuzeyinde bulunan Hokkaido'ya ilk tsunami dalgası ulaştı.
Japon hükümeti kıyı bölgeler için tahliye emri verdi. Fukuşima Nükleer Santrali'nin de tedbir amaçlı boşaltıldığı ifade edildi.
Japon Meteoroloji Ajansı, 24 saat için büyük bir tsunaminin olabileceği konusunda uyarıda bulundu.
TRUMP'TAN HAWAİİ İÇİN TSUNAMİ UYARISI! ACİL DURUM İLAN EDİLDİ
ABD Başkanı Donald Trump, Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen büyük deprem nedeniyle Hawaii'de yaşayanlar için Tsunami Uyarısı'nın yürürlüğe girdiğini duyurdu.
Alaska ve ABD Pasifik kıyısı için ise "Tsunami İzleme" durumunun geçerli olduğunu belirten Trump, Japonya'nın da tehlike altında olduğunu bildirdi.
Hawaii Valisi Josh Green, Pasifik Okyanusu’nda meydana gelen güçlü depremin ardından tsunami uyarısı verilmesi üzerine bölgede acil durum ilan etti.
ÇİN'İN DE TSUNAMİDEN ETKİLENMESİ BEKLENİYOR
Tsunaminin Çin'in doğusundaki bazı bölgelerini vurması ve hasara yol açması bekleniyor.
AFP'nin haberine göre, Çin Tsunami Uyarı Merkezi, 30 cm ile 1 metre arasında dalgaların doğu kıyısının bazı bölgelerine ulaşmasının beklendiğini bildirdi.
CALIFORNIA İÇİN TSUNAMİ UYARISI
Depremin ardından ABD'nin California eyaleti kıyıları için tsunami uyarısı yapıldı.
ABC7 Los Angeles'ın haberine göre, Rusya'nın doğusunda meydana gelen depremin ardından San Luis Obispo, Santa Barbara, Ventura ve Los Angeles kıyı bölgeleri için verilen tsunami risk seviyesi gözlem seviyesinden "uyarı"ya yükseltildi.
Bir dalga oluşması durumunda söz konusu dalganın, eyalete yerel saatle 23:50'de ve Los Angeles bölgesine yerel saatle 01:00 civarında ulaşması bekleniyor.
"1952'DEN BERİ MEYDANA GELEN EN ŞİDDETLİ DEPREM"
Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisi Kamçatka'daki depremin 8,7 büyüklüğüne ulaştığı belirtilerek, bunun bölgede 1952 yılından beri meydana gelen depremlerin en şiddetlisi olduğu kaydedildi.
Rusya Bilimler Akademisi yetkililerinin en az bir ay boyunca 7,5 büyüklüğünde artçı sarsıntıların yaşanacağını öngördüğü bildirildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, depremin ardından can kaybının yaşanmadığı belirtildi.
RUSYA'DA ŞEHRİN BİR KISMI SULAR ALTINDA KALDI
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Kamçatka'daki depremin ardından meydana gelen tsunami nedeniyle Severo-Kurilsk şehrinin bir kısmının sular altında kaldığını bildirdi.
Kamçatka Tsunami İzleme ve Öneri Merkezinin Severo-Kurilsk Bölgesi'ndeki Paramuşir ve Şumşu adalarına yaklaşan bir dalga olduğunu duyurduğu aktarılan açıklamada, "Tsunami dalgası Severo-Kurilsk liman kentini ve Alaid ismindeki bir balıkçılık işletmesini yer yer sular altında bıraktı. Halk tahliye edildi." ifadeleri kullanıldı.
Durumun kontrol altında olduğu vurgulanan açıklamada, tüm görevlilerin çalışmaya devam ettiği belirtildi.
Öte yandan, Sahalin Bölgesi yetkililerinin Severo-Kurilsk'teki depremin sonuçlarını ortadan kaldırmak için seferber olduğu kaydedildi.
"TSUNAMİ ADALARIN ETRAFINI SARABİLİR"
ABD'de Hawaii Valisi Josh Green, Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası yakınlarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından eyaleti vurması öngörülen tsunaminin belirli bölgelerle sınırlı kalmayıp "adaların etrafını saracağını" belirterek, vatandaşlara kıyı bölgelerini derhal tahliye etme çağrısı yaptı.
Vatandaşlara kıyı bölgelerini derhal tahliye etme çağrısı yapan Green, tsunaminin vuracağı alanların belirli bölgelerle sınırlı kalmayacağını, "adaların etrafını saracağını" belirtti.
KAMÇATKA'DA ACİL DURUM
Rusya'nın Sahalin Bölge Valiliği, deprem ve tsunaminin yaşandığı Kamçatka bölgesinde acil durum ilan edildiğini bildirdi. Sahalin Bölge Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bölgenin Valisi Valeriy Limarenko, Acil Durum Komisyonu ile toplantı yaptı. Toplantıda, Limarenko'nun talimatıyla deprem ve tsunaminin yaşandığı Kamçatka'daki Severo-Kurilsk kentinde acil durum ilan edildi. Nüfusu yaklaşık 2 bin 400 olan Severo-Kurilsk'te, tsunami sonucu can kaybı olmadığı, bölgede yaşayanların güvenli yerlere tahliye edildiği belirtildi.
ENDONEZYA, FİLİPİNLER VE MEKSİKA'DA DA TSUNAMİ UYARISI
Endonezya'da yayın yapan Jakarta Globe gazetesinin haberine göre de Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Ajansı, ülkenin kıyı şeridindeki 10 bölge için tsunami uyarısı yaptı.
Filipinler'in Manila Times gazetesinin haberine göre de Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, depremin ardından dalga boyu 1 metrenin altında olan tsunaminin ülkeyi vuracağını açıklayarak halka sahillerden uzak durmaları çağrısında bulundu.
Meksika, Orta ve Güney Amerika ülkeleri CNN'in haberine göre Şili'de ülkenin tüm kıyı şeridinde tsunami tehlikesi bulunduğuna dikkat çekilirken Ekvador'a bağlı Galapagos Adaları'nda dalga boylarının 1,4 metreye çıkabileceği belirtildi.
Meksika ve Orta Amerika Entegre Tsunami Uyarı Sistemi ise Meksika'nın kuzeyinden Panama'ya kadar olan kesim için tsunami uyarısı yayımladı.