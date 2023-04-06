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Rusya Devlet Başkanı Putin, İbrahim Kalın ile 1 saat görüştü

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın'ın ile bir araya gelerek Akkuyu nükleer santrali de dahil olmak üzere büyük projelerin uygulanmasını görüştüklerini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, İbrahim Kalın ile 1 saat görüştü
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HABERTURK.COM

Habertürk’ün edindiği bilgilere göre Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 30 Mart Perşembe günü Moskova’ya giderek Rusya Devlet Putin ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

1 saate yakın gerçekleşen görüşmede İbrahim Kalın ve Vladimir Putin’in yanı sıra, Putin’in ekonomi ve dış politikadan sorumlu iki danışmanı da yer aldı.

Görüşmede nükleer enerji alanındaki işbirliği ve 27 Nisan’da gerçekleşecek Akkuyu Nükleer santralinin yakıt alma töreni, Türkiye’nin bir enerji üssü haline getirilmesi planı, ikili ticari konular, Türkiye’deki deprem felaketi ve Rusya’nın yaptığı yardımlar, tahıl sevkiyatı anlaşmasının uzatılması, turizm alanında işbirliğinin güçlendirilmesi, Türkiye’nin Ukrayna savaşını sonlandırmaya yönelik çabaları ele alındı.

Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu başlıklarla ilgili mesajlarını Putin’e doğrudan iletti.

27 Nisan’da Akkuyu Nükleer santralinin yakıt alma töreni gerçekleşecek.

Putin’in açılışa video konferans yöntemiyle katılması planlanıyor.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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