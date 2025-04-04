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        Haberler Magazin Rusya, Elton John AIDS Vakfı’nı 'İstenmeyen Kuruluş' ilan etti - Magazin haberleri

        Rusya, Elton John AIDS Vakfı’nı 'İstenmeyen Kuruluş' ilan etti

        Rusya, Elton John AIDS Vakfı'nı LGBTQ+ desteği nedeniyle yasakladı. Rusya Başsavcılığı ile Elton John AIDS Vakfı birer açıklamada bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2025 - 23:21 Güncelleme: 04.04.2025 - 23:21
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        Elton John AIDS Vakfı, Rusya’da resmi olarak kara listeye alındı. Rusya Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, vakfın ülkede; geleneksel değerleri zayıflattığı ve devlete karşı olumsuz tutum geliştirdiği gerekçesiyle 'İstenmeyen kuruluş' ilan edildiği duyuruldu. Bu karar, hem İngiltere hem de ABD’de kayıtlı olan vakfın iki kolunu da kapsıyor.

        Rus yetkililer, vakfın faaliyetlerinin kolektif Batı’nın bilgi operasyonlarına hizmet ettiğini iddia etti. Yapılan açıklamada, vakfın geleneksel olmayan cinsel ilişkileri, Batılı aile yapılarını ve cinsiyet geçişini teşvik ettiğini savunarak, toplum içinde sosyal huzursuzluk yarattığını ileri sürdü. Aynı açıklamada, vakfın Ukrayna savaşında Batı tarafından yürütülen bir karalama kampanyasına destek verdiği de ifade edildi.

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        Elton John AIDS Vakfı, Rusya’nın aldığı bu karara tepki gösterdi. Vakıf, 20 yılı aşkın süredir ülkede HIV testi, tedavisi ve bakım hizmetleri sunduklarını belirtti. Açıklamada, bu hizmetlerin kesilmesinin binlerce kişinin hayatını riske atacağı vurgulandı.

        2024 verilerine göre Rusya’da 1,2 milyon kişi HIV ile yaşıyor ve bu bireylerin yaklaşık 430 bini herhangi bir tedavi almıyor. Vakıf, bu durumda verilen kararın halk sağlığını doğrudan tehdit ettiğini ve önleme çabalarını zayıflatacağını belirtti.

        RUSYA ELEŞTİRİLERİ YENİDEN GÜNDEMDEVakfın kurucusu olan Sir Elton John, geçmişte Rusya’da pek çok konser vermiş ve LGBTQ+ bireylere yönelik uygulamaları kamuoyu önünde eleştirmişti. 2014 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e açık bir mektup yazan John, onu LGBT topluluklarıyla tanıştırmayı teklif etmişti. Ayrıca Rusya’daki LGBT karşıtı yasaları, acımasız olduğunu nitelendirmişti.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin liderliğinde geçen yıllarda çıkarılan yasalarla birlikte, LGBTQ+ içeriklere ve görünürlüğe ciddi kısıtlamalar getirildi. 2022’de yürürlüğe giren düzenleme, eşcinselliği konu eden her türlü kamuya açık ifade ve yayınları yasakladı.

        Her ne kadar Rusya’daki faaliyetler durdurulmuş olsa da, Elton John AIDS Vakfı, Doğu Avrupa ve Orta Asya’daki projelerine devam edeceğini açıkladı. Vakıf, bu bölgelerde HIV/AIDS ile mücadelede en fazla bağış sağlayan sivil kuruluşlardan biri konumunda. Kurumun bugüne dek 95 ülkede 3.100’den fazla projeyi desteklediği ve toplamda 600 milyon doların üzerinde bağış topladığı bildirildi.

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