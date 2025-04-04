Rusya, Elton John AIDS Vakfı’nı 'İstenmeyen Kuruluş' ilan etti

Elton John AIDS Vakfı, Rusya’da resmi olarak kara listeye alındı. Rusya Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, vakfın ülkede; geleneksel değerleri zayıflattığı ve devlete karşı olumsuz tutum geliştirdiği gerekçesiyle 'İstenmeyen kuruluş' ilan edildiği duyuruldu. Bu karar, hem İngiltere hem de ABD’de kayıtlı olan vakfın iki kolunu da kapsıyor.

Rus yetkililer, vakfın faaliyetlerinin kolektif Batı’nın bilgi operasyonlarına hizmet ettiğini iddia etti. Yapılan açıklamada, vakfın geleneksel olmayan cinsel ilişkileri, Batılı aile yapılarını ve cinsiyet geçişini teşvik ettiğini savunarak, toplum içinde sosyal huzursuzluk yarattığını ileri sürdü. Aynı açıklamada, vakfın Ukrayna savaşında Batı tarafından yürütülen bir karalama kampanyasına destek verdiği de ifade edildi.

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Elton John AIDS Vakfı, Rusya’nın aldığı bu karara tepki gösterdi. Vakıf, 20 yılı aşkın süredir ülkede HIV testi, tedavisi ve bakım hizmetleri sunduklarını belirtti. Açıklamada, bu hizmetlerin kesilmesinin binlerce kişinin hayatını riske atacağı vurgulandı.

2024 verilerine göre Rusya’da 1,2 milyon kişi HIV ile yaşıyor ve bu bireylerin yaklaşık 430 bini herhangi bir tedavi almıyor. Vakıf, bu durumda verilen kararın halk sağlığını doğrudan tehdit ettiğini ve önleme çabalarını zayıflatacağını belirtti.