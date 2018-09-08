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Rusya: İdlib'de kimyasal saldırı provokasyonu bugün başlayacak!

Terör örgütü Kaide kolu Nusre Cephesi (Tahrir el Şam), Türkistan İslam Hareketi ve Beyaz Miğferler grubu liderlerinin kimyasal saldırı provokasyonunda koordine olmak için dün bir araya geldiğini bildiren Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, İdlib'deki teröristlerin kimyasal saldırı provokasyonu hazırlıklarını neredeyse tamamladığını duyurdu

08.09.2018 - 17:53 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, İdlib'deki teröristlerin kimyasal saldırı provokasyonu hazırlıklarını neredeyse tamamladığını, "Grup liderlerinin görüşmesinde Suriye ordusu tarafından sivillere karşı İdlib'in Cisr eş Şuğur, Serakab, Taftanaz ve Sarmin bölgelerinde kimyasal silah kullanıldığı mizansenlerinin videolarının senaryoları üzerinde anlaşıldı." ifadeleriyle duyurdu.

Aşamalı yürütülecek provokasyonda yer alacak tüm tarafların 8 Eylül akşamında hazır olmasının kararlaştırıldığını belirten Konaşenkov, İdlib vilayetinde teröristlerin provokasyonunun pratikte başlama sinyalini, 'Suriye devriminin bazı yabancı dostlarından' özel bir ekibin vereceğini ifade etti.

Konaşenkov, Rusya Savunma Bakanlığı’nın Suriye’deki durumu ve Ortadoğu’daki farklı ülkelerde bulunan silahlı grupların eylemlerini dikkatle takip etmeye devam ettiğini vurguladı. Sözcü ayrıca ABD, Fransa ve İngiltere'nin bu olayı bahane ederek rejime saldırı düzenleyeceğini ileri sürmüştü.

Suriye’deki kimyasal silah kullanım iddialarına değinen Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Herhangi bir doğrulama olmadan, soruşturma olmadan, kesin bir sonuç çıkarmak yanlıştır" açıklamasında bulunmuş, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye'nin İdlib kentindeki son duruma ilişkin, "İdlib'de durum çok tehlikeli, kimyasal silah hazırlandığına dair birçok kanıt var." demişti. 

ABD Başkanı Donald Trump, "Bu çok üzücü bir durum. Sonuçta onların temkinli ve dikkatli olacağını düşünüyorum. Eğer bir katliam olursa dünya buna çok öfkeli olacaktır, ABD de çok öfkelenecektir." ifadesini kullanırken, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley de İdlib'de olası bir kimyasal saldırı ihtimaline ilişkin, "Kimyasalsilah kullanılana kadar kenarda durup beklemeyeceğiz. Bu konuda Başkan (Donald Trump) da kamuoyu önünde açıkça konuşarak eğer kimyasal silah kullanılırsa ABD karşılık verecek demek istedi." demişti. 

ESAD REJİMİNİN KİMYASAL SİLAH SABIKASI KABARIK

Suriye'de 7. yılını geride bırakan iç savaş sürecinde Esad rejimi, kaybettiği bölgeleri muhaliflerden geri almak için Aralık 2012'den itibaren kimyasal silahlı saldırılara da başvuruyor. Esad rejimi, ABD-Rusya anlaşmasıyla stokunu imha etme güvencesi vermesine rağmen muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde yaşayan sivilleri göçe zorlamak için bu zamana kadar çok sayıda kimyasal silah saldırıları düzenledi.

Birleşmiş Milletler (BM) ve çeşitli sivil kuruluşlar, Suriye'de Esad rejiminin farkı bölgelerde kimyasal silah kullandığını doğrulayan raporlar yayınladı.

Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR) raporunda, rejim güçlerinin 216 kez kimyasal silah saldırısı düzenlediği kaydedildi. Ancak bu saldırılardan, kurban sayısı yüksek olan yalnızca üçü uluslararası toplumun dikkatini çekti ve gündem oluşturdu.

DOĞU GUTA KATLİAMI 

Esad rejimi, 21 Ağustos 2013'te Şam'ın Doğu Guta bölgesinde kimyasal silah kullanarak bin 400'ün üzerinde sivilin hayatını kaybetmesine, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere çok sayıda sivilin de yoğun şekilde etkilenmesine yol açtı.

Bunun üzerine ABD'nin daha önce ilan ettiği "kırmızı çizgi" gereğince Suriye'ye müdahale etmesi beklentisi doğdu. Ancak Rusya, rejimin tüm kimyasal silah stokunu imha etmesi teklifini getirerek müdahaleyi engelledi.

Taraflar, 15 Eylül 2013'te anlaşarak Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (KSYÖ) devreye girdiği süreçte imha işlemi başlattı. KSYÖ, işlemin 19 Ağustos 2014'te tamamlandığını duyurdu. Ancak örgütün imha ettiği stok, Esad'ın bildirdiği envanterle sınırlı kaldı. Rejimin tekrarlayan klor gazı saldırıları, tüm kimyasal silah stokunu imha etmediğini, bir kısmını gizlemeyi başardığını gözler önüne seriyor.

HAN ŞEYHUN SALDIRISI

Esad rejiminin 4 Nisan 2017'te İdlib'e bağlı Han Şeyhun'daki kimyasal silah saldırısında da en az 100 sivil hayatını kaybetti.

Yerel saatle 06.00 civarında düzenlenmesi sebebiyle Han Şeyhun sakinlerinin büyük kısmı, saldırıya uykuda yakalandı.

Muhaliflerin gözlemevi görevlileri, rejime ait Şayrat Hava Üssü'nden kalkan uçakların saldırısını rapor etti ancak ilk etapta bunu, her zamanki hava saldırılarından biri sandı. Ancak belde merkezine düşen bombanın yangın çıkarmaması, etkilenenlerde kan ve yara izi görülmemesi, saldırının kimyasal gazla yapıldığını kısa sürede ortaya çıkardı.

DOĞU GUTA KİMYASAL SİLAH SALDIRISI 

Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, 7 Nisan'da Esad rejiminin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'nın Duma ilçesine kimyasal silah saldırısı düzenlediğini duyurdu. Rejim, bu saldırıda 78 sivili kimyasal silahla öldürdü ancak rejim ve destekçisi Rusya saldırıları kabul etmedi.

Saldırılardan birkaç gün sonra ABD, İngiltere ve Fransa'nın uçakları Esad rejimi güçlerini hava saldırılarıyla hedef aldı.

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