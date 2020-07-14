Rusya: İdlib'de Türk askeri ile yapılan ortak devriyeye saldırı düzenlendi

Rusya'dan yapılan açıklamada, İdlib'de Türkiye ile yapılan ortak seviyeye 'bölgedeki militanlar' tarafından bombalı saldırı düzenlendiği belirtildi.
Saldırıda 3 Rus askerinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.
Ayrıntılar geliyor...
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