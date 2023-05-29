Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Rusya lideri Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
ABONE OL

ABD Başkanı Biden ve Rusya lideri Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

ABD Başkanı Biden ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. İki lider, Türkiye ile işbirliğinin önemine değindi.

Rusya lideri Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
HABERTURK.COM

Türkiye, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turu için sandık başına gitti. Henüz resmi olmayan sonuçlara göre Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Kararın netleşmesi ile dünyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajları da gelmeye başladı.

PUTİN VE BIDEN'DAN 'İŞBİRLİĞİ' VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mesaj yayımlayarak ilk kutlayanlar arasında yer alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Erdoğan'ı arayarak bir kez daha tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Putin, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

İki lider yeni dönemde de Türkiye-Rusya ilişkilerinde ve bölgesel konularda işbirliğini daha da geliştirme konusunda mutabık kaldı.

ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden, yeni dönemde iki ülke arasındaki tüm konularda işbirliğini ilerletme hususunda mutabık kaldı.

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dışişleri Bakanlığı, Kosova'daki olayların taraflarına şiddetten kaçınma çağrısı yaptı
DÜNYA Dışişleri'nden Kosova'da taraflara itidal çağrısı
İsviçre 2023 ilkbaharını 1,5 derece daha sıcak geçiriyor
DÜNYA İsviçre 2023 ilkbaharını 1,5 derece daha sıcak ...
Baba tarafından katledilen bir ailenin arkasından sadece rahatsız edici teoriler kaldı
DÜNYA Baba tarafından katledilen bir aile ve rahatsız edici ...
Fransız Bakan, yasalardan kaçması durumunda Twitter'ın ülkesinde yasaklanacağını duyurdu
DÜNYA Fransa'da Twitter yasaklanacak mı?
İspanya'da yerel seçimleri kaybeden Başbakan Sanchez'den erken genel seçim kararı
DÜNYA İspanya'da erken genel seçim kararı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşecek
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden ile görüşecek
28 Mayıs 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimleri dünya basınına böyle yansıdı! - Güncel haberler
DÜNYA Türkiye seçimleri dünya basınında
Taliban ile gerilim sonrası İran'dan açıklama: Görüşmeler yapıldı, sorun çözüldü
DÜNYA Taliban ile gerilim sonrası İran'dan açıklama
Fenomen babanın çocuklarıyla paylaştığı photoshoplu fotoğraflar herkesi güldürüyor
DÜNYA Baba ve kızlarının photoshoplu fotoğrafları ...
Dünya liderlerinden tebrik mesajları: Putin, Aliyev, Trudeau Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti - Son dakika seçim haberleri
DÜNYA Dünyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajları

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.