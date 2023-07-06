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        Rusya Merkez Bankası Başkanından 'ruble' açıklaması

        Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, ülkenin para birimindeki değer kaybının enflasyona ilişkin riskler oluşturduğunu belirterek, bu risklerin Banka'nın bir sonraki Para Politikası Kurulu toplantısında dikkate alınacağını bildirdi

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 13:14
        Rusya Merkez Bankası Başkanından 'ruble' açıklaması
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        St. Petersburg'da düzenlenen bir oturumda konuşan Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, son dönemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Nabiullina, ülkenin para birimindeki değer kaybının enflasyona ilişkin riskler oluşturduğunu belirterek, bu risklerin Banka'nın bir sonraki Para Politikası Kurulu toplantısında dikkate alınacağını bildirdi.

        Dış ticaret dinamiklerinin rubleyi etkileyen en önemli faktör olduğunu vurgulayan Nabiullina, "Şimdi döviz kurunun dinamikleri enflasyon yanlısı riskler taşıyor. Bunu kilit faiz kararlarında dikkate alacağız." ifadelerini kullandı.

        Nabiullina, Rusya Merkez Bankası'nın sadece mali istikrara yönelik riskler gördüğü zaman piyasaya müdahalede bulunacağını söyledi.

        Dalgalı kur rejimi taraftarı olduğunu belirten Nabiullina, döviz kurunu suni olarak kontrol etme girişimlerinin derin devalüasyon ile sonuçlanabileceği uyarısında bulundu.

        Bu arada, Rus rublesi, ABD doları karşısında 28 Mart 2022'den bu yana ilk kez 93,45 seviyesine geriledi.

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