Rusya nerede, hangi kıtada yer alır? Rusya başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi nedir? Bünyesinde yüzden fazla milleti barındıran bir devlet olan Rusya; 17 milyon kilometreyi aşan yüzölçümü ile dünyanın en büyük ülkesi olarak dikkat çekmektedir. Nemli bir karasal iklimin hüküm sürdüğü Rusya, sahip olduğu petrol ve doğalgaz kaynaklarıyla da desteklenen çok büyük bir ekonomiye sahiptir. Günümüzde federal özellikte bir yarı başkanlık sistemi ile yönetilmekte olan Rusya hangi kıtada yer almaktadır? Rusya başkenti neresidir?

5. yüzyıldan itibaren tarih sahnesinde görünür olan Ruslar, bir dönem tarihin en büyük imparatorluklarından biri olmuş ve Bizans ile Slav kültürünü harmanlamayı başarmıştır. Bugün de dünyanın en büyük küresel güçlerinden biri olan Rusya para birimi nedir? Rusya nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir? İşte, tüm detaylar…

Rusya Nerede?

Rusya hangi kıtada her almaktadır sorusunun cevabı, Asya ve Avrupa olacaktır. Hem Asya’nın kuzeyinde hem de Doğu Avrupa coğrafyasında geniş topraklara sahip olan Rusya; kuzeyde Kuzey Kutup Denizi, doğuda Pasifik Okyanusu, batıda Estonya, Beyaz Rusya, Litvanya, Letonya, Moldova ve Ukrayna, güneyse ise Kazakistan, Moğolistan, Azerbaycan ve Karadeniz ile çevrilidir.

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Milattan sonra 5. yüzyılda Rus coğrafyasına yerleşen Slav kabileleri ile tarihi başlayan Rusya; zaman içinde hem sahip olduğu toprakları hem de etkinliğini arttırarak büyük bir imparatorluk haline gelmiştir. 1917 senesinde yaşanan Bolşevik Devrimi’nin ardından, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ismiyle yoluna devam eden ülke, 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla bugünkü siyasal yapısını almıştır.

Rusya Başkenti

Rusya’nın başkenti, Moskova’dır. Yalnızca Rusya’nın değil Doğu Avrupa coğrafyasının da en önemli şehirlerinden bir tanesi olan Moskova’nın topraklarının tamamı Avrupa kıtasında yer almaktadır ve bu başkent İstanbul’dan sonra Avrupa’nın en büyük ikinci şehri olarak değerlendirilmektedir. Rusya’nın üç federal şehrinden bir tanesi olan Moskova, 1917’de gerçekleşen devrimin hemen ardından 1918 yılında başkent olarak ilan edilmiş ve şehrin bu statüsü bugüne kadar devam etmiştir. Avrupa’nın en büyük ekonomilerinden bir tanesine sahip olan Moskova; turizm hususunda da dünyanın en çok gelişen şehirleri arasında yer almaktadır.

Rusya Nüfusu

2023 verilerine göre Rusya’nın nüfusu 146 milyon kişiden meydana gelmektedir ve Rusya, sahip olduğu bu insan sayısıyla dünyanın en büyük beşinci ülkesi konumundadır. Rusya nüfusunun yaklaşık %80’i ise Ruslardan meydana gelmektedir. 150’den fazla etnik gruba en sahipliği yaptığı bilinen Rusya’da Ruslar dışında Ukraynalılar, Beyaz Ruslar, Polonyalılar gibi diğer Slav topluluklar ve Başkırtlar, Çuvaşlar, Tatarlar gibi Türk boyları da yaşamaktadır.

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Dini inanç konusunda ise Rusya nüfusunun yaklaşık olarak %65’i Hristiyanlığın Ortodoks mezhebine mensuptur. Çoğunlukta olan bu Hristiyan nüfusu, %6 ile Müslümanlar ve %1’lik bir oranla diğer inançlara mensup olanlar takip etmektedirler.

Rusya Para Birimi

Rusya’nın para birimi Rus rublesidir. Çarlık dönemlerinden itibaren Rusya’da kullanılmakta olan bu para birimi, Abhazya ve Güney Osetya gibi ülkelerde de kullanılmaktadır.

Rusya Bayrağının Anlamı

1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından kabul edilen Rus bayrağı; beyaz, mavi ve kırmızıdan oluşan üç yatak şeritten meydana gelmektedir. Rusya bayrağında yer alan beyaz renk asillik ve soyluluğu, mavi renk bağlılık ve sadakati kırmızı renk ise cesaret ve yiğitliği sembolize etmektedir. Ayrıca, bu bahsedilen değerlere ek olarak bu üç rengin Panslavizm’in renkleri olduğu da bilinmektedir.

Rusya Şehirleri

85 ayrı federal bölüme ayrılmış olan Rusya’da, 1000’ün üzerinde şehir yer almaktadır. Bu şehirler arasında öne çıkanlar ise şu şekildedir:

Moskova

Petersburg

Krasnodar

Novosibirsk

Kazan

Kaliningrad

Rusya Türkiye Saat Farkı

Rusya ile Türkiye’nin yere saatleri arasında herhangi bir zaman farkı bulunmamaktadır.