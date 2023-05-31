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Rusya'nın kontrolündeki bölgelere götürülen çocuklarını geri almaya çalışan Ukraynalı anneler: 'Onları almaya ne hakları var?'

BBC, Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerindeki bakım evleri ve okullardan binlerce Ukraynalı çocuğun Rusya'nın kontrolündeki bölgelere götürülmesi ve burada maruz kaldıkları muameleye ilişkin yeni verilere ulaştı.

Rusya'nın kontrolündeki bölgelere götürülen çocuklarını geri almaya çalışan Ukraynalı anneler: 'Onları almaya ne hakları var?'
BBC TÜRKÇE

Sarah Rainsford | BBC Doğu Avrupa Muhabiri, Ukrayna

BBC, Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerindeki bakım evleri ve okullardan binlerce Ukraynalı çocuğun Rusya'nın kontrolündeki bölgelere götürülmelerine ve maruz kaldıkları muameleye ilişkin yeni verilere ulaştı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, çocukların yasa dışı bir şekilde Ukrayna'dan çıkarılması nedeniyle Mart ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.

Kiev yönetimi, zorla ülkeden çıkarılan 19 bin çocuğun isim listesinin olduğunu belirtiyor.

BBC'nin araştırmalarında, özel gereksinimi olan ve ülkeden zorla götürülen çocukların psikolojik sorun yaşadıkları tespit edildi.

Bazı anneler aylar boyunca çocuklarının yerini bulmaya çalıştıklarını ve onları ülkelerine geri götürmek için Rusya'nın kontrolündeki topraklarda uzun yol kat etmek zorunda kaldıklarını anlatıyor.

Danylo ve annesi Alla BBC
Alla, oğlu Danylo'yu geri almak için Rusya'ya gitmek zorunda kalan annelerden biri

Rusya ise çocukların güvenliği için bulundukları yerden tahliye edildiklerini söylüyor.

Ancak BBC'nin araştırmalarında, Rusya'ya götürülen çocukların geri gönderilmesi için herhangi bir girişimde bulunulduğuna dair bir veriye ulaşılamadı.

Ukrayna'nın elindeki 19 bin çocuğu kapsayan liste kamuya açık değil. Listedeki isimlerin çoğu bakım evlerinde kalan ve özel okullara giden özel gereksinimli çocuklardan oluşuyor.

BBC'nin araştırdığı vakalar da özel gereksinimi olan çocuklardı ve zorla götürülen bu çocukların sorunlar yaşadığı görüldü.

Rusya'nın kontrolündeki bölgelere götürülen çocukların 13'ü Ukrayna'nın kuzey doğusundaki Kupyansk'taki özel gereksinimli çocukların gittiği okuldandı. 15 yaşındaki Saşa bunlardan biriydi.

Annesi Tetyana Kraynyuk, uzun araştırmalardan sonra, oğlunun Putin'in ilhakını ilan ettiği bölgelerden biri olan Luhansk'taki Perevalsk bölgesinde bir özel okula gönderildiğini öğrenmişti. Saşa Rusya'ya gönderilmeden ona ulaşmak için çok çaba harcaması gerekmişti.

"Çocukların ne günahı var? Neden bize bunu yapıyorlar? Belki de diğer her şey gibi acı çektirmek için" diyor.

Beş günlük yolculuk sonunda Perevalsk'a ulaştığında Tetyana oğluna sıkıca sarılmış. Saşa ise tek kelime etmemiş. Sadece mutluluktan ağlıyormuş.

Perevalsk'a gönderilen çocuklardan sadece sekizi ailelerine geri dönebilmiş.

Ukraynalı çocuklarPEREVALSK ÖZEL OKULU

Rus okullarına gönderilen bu çocuklara, Rusya'nın sembolü olan Z arması taşıyan asker üniformaları giydirildiği tespit edildi.

Perevalsk'taki okulun müdürü Tatyana Semyonova'yı arayıp bu konuyu sorduğumda, bunu bir sorun olarak görmediğini anlatan ifadeler kullandı:

"Ne olmuş ki? Benimle ne ilgisi var? Bu nasıl soru?"

Araştırdığımız diğer okul ise Ukrayna'nın güneyindeki Oleskiy'deki özel okuldu. Buraya götürülen çocukların da ailelerine geri gönderilmesi için pek bir çaba gösterilmemişti. Ukraynalı çocuklara, ülkelerinde dönecekleri bir şey kalmadığı söyleniyor, Rus "vatanseverliği" içeren eğitime tabi tutuluyorlardı.

Rusya, çocukları kaçırmadığını, tehlikeden koruma amacı güttüğünü belirtiyor.

Ayrıca resmi kurumların sosyal medya hesaplarında, çocuklar dahil, Ukrayna'da ele geçirilen her şeyin Rusya'ya ait olduğu ifade ediliyor.

Alla Yatsenyuk 13 yaşındaki oğlu Danylo'yu savaşın stresinden uzaklaştırmak için Kırım'da deniz kenarında bir kampa göndermişti. Rusya'nın işgal ettiği Herson'daki çocuklar da bu kampa gitmiş ve evlerine geri dönmüş oldukları için herhangi bir kaygısı yoktu.

Ama birkaç gün sonra Ruslar Herson'dan çekilmeye başlamış ve çocuklarını almak istiyorlarsa Kırım'a kendilerinin gitmeleri gerektiği söylenmişti.

"Çocuklar panik halinde bizi arıyorlar, Rus ailelere evlatlık verilmek istemediklerini söylüyorlardı. Rusya devasa bir ülke. Oraya gönderilmiş olsalar nerede arar bulurduk onları?" diye anlatıyor.

Uzun yolculukların ve yoğun çabaların ardından Alla altı ay sonra oğluna kavuşabilmiş, Belarus üzerinden Ukrayna'ya dönebilmişti.

"Oğlumu gözyaşları içinde bana koşarken gördüğümde, yaşadığım tüm zorlukları unuttum" diye anlatıyor.

Saşa'nın annesi Tetyana'ya, Putin hakkında çıkarılan tutuklama emri hakkında ne düşündüğünü soruyorum.

"Sadece Putin değil, olnun tüm adamları, bütün komutanları çocuklara yaptıklarından dolayı yargılanmalı" diyor ve ekliyor:

"Çocukları almaya ne hakları var? Onları nasıl geri alabilirdik? Bu umurlarında bile değildi."

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