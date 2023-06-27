Rusya Savunma Bakanlığı: Wagner, ağır silahları Rus ordusuna teslim ediyor

Ağrı'da otobüs ile kamyonet çarpıştı: Yaralılar var

DHA

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ağır askeri teçhizatın Wagner´den Rus Silahlı Kuvvetleri'nin aktif birimlerine transferi için hazırlıklar devam ediyor" denildi. Ayrıca batı medyasında yer alan haberlerde, Wagner lideri Yevgeny Prigozhin'i taşıdığı iddia edilen özel jetin Minsk'e iniş yaptığı duyuruldu.

WAGNER İSYANI

Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'özel ordusu' olarak tanımlanan paramiliter örgüt Wagner'in lideri Yevgeny Prigozhin, 24 Haziran'da isyan başlatarak Rostov'daki askeri merkezi ele geçirdi. Daha sonra Wagner grubundaki askerlerle Moskova'ya ilerlemeye başladı.

Günün ilerleyen saatlerinde Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun ara buluculuğuyla varılan anlaşma sonucu Prigozhin, Moskova'ya ilerleyişini durdurdu. Anlaşma kapsamında Prigozhin, Belarus'a gideceği ifade edilmişti. Kendisi ve isyana katılan Wagner grubu askerleri üzerindeki suçlamaların da düşürüleceği belirtilmişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir