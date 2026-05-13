        "Rusya stratejik nükleer gücünü geliştirmeye devam edecek"

        "Rusya stratejik nükleer gücünü geliştirmeye devam edecek"

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin stratejik nükleer kuvvetlerini modernize etmeye ve geliştirmeye, tüm modern ve gelecekteki füze savunma sistemlerini alt edebilecek füze sistemleri oluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 19:11 Güncelleme:
        Putin, Moskova Termal Teknoloji Enstitüsünü ziyaret ederek, kuruluşun 80. yıl dönümü onuruna düzenlenen törende konuşma yaptı.

        Enstitü çalışanlarının Rusya’nın savunmasını güçlendirmeye paha biçilmez katkı sağladığını vurgulayan Putin, enstitünün gelecek onlarca yıl için füze sistemleri okulu kurduğunu dile getirdi.

        Bu kurumun, kara ve denizde konuşlandırılan, katı yakıtlı nükleer füze sistemlerinin önde gelen yerli geliştiricisi olduğuna dikkat çeken Putin, enstitü ve diğer savunma sanayi kurumlarının birlikte çalışmasıyla dünya çapında bilinen stratejik füze sistemlerinin yaratıldığını ve sahaya sürüldüğünü aktardı.

        Topol-M, Yars ve Bulava-30 sistemlerinin Rusya'nın nükleer üçlüsünün temelini oluşturduğunu anlatan Putin, geliştirilen mobil balistik füze sistemlerinin görevde olduğunu ve Ukrayna’daki “özel askeri operasyon” sırasında muharebede etkili bir şekilde kullanıldığını bildirdi.

        Putin, “Elbette, stratejik nükleer kuvvetlerimizi modernize etmeye ve geliştirmeye, tüm modern ve gelecekteki füze savunma sistemlerini alt edebilecek, artırılmış savaş gücüne sahip füze sistemleri oluşturmaya devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

        Rusya dün kıtalararası balistik füze "Sarmat"ı test etmişti. Putin, Sarmat’ın dünyanın en güçlü füze sistemi olduğunu, 35 bin kilometreden fazla bir menzile sahip olarak, isabetlilik özelliklerini ikiye katladığını ifade etmişti.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

        Biyodizel tesisinde yangın! 1 can kaybı var!
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        Çarpışan TIR'lar alev aldı, sürücüler can verdi!
        Bugün Ne Oldu? 13 Mayıs 2026'nın haberleri
        39 il için sağanak uyarısı
        Hande Çinkitaş davasına Yargıtay son noktayı koydu!
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?
        Meşhur tokadın sebebini açıkladı
        G.Saray'dan kiralık giden isimler ne yaptı?
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Oyuncu Alp Balkan'a veda
        Sevgilisini takipten çıktı
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
