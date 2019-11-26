Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport'un başkanı Alexander Mikheev, Türkiye ile S-400 hava savunma sistemlerinin satışına yönelik ikinci bir anlaşma yapmaya hazırlandıklarını belirtti.

RIA Novosti ajansının aktardığına göre Mikheev yaptığı açıklamada, "Yeni S-400'ler için anlaşmayı 2020'nin ilk yarısında imzalamayı ümit ediyoruz" diye konuştu.

Mikheev, Kasım ayında yaptığı açıklamada, Türkiye'ye S-400 parçalarının teslimatını planlanandan erken tamamladıklarını duyurmuştu.

Teslimat için Türkiye'ye 72 uçuş gerçekleştirildiğini kaydeden Mikheev, Ankara ile yeni S-400 sevkiyatı için görüşmelerde bulunduklarını vurgulamıştı.

Türkiye'ye şu anda dört adet S-400 bataryası teslim edilmiş durumda.