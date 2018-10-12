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Rusya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanaldan yayınlanacak?

A Milli Futbol takımımız dün akşam UEFA Ulusal Ligi maçı öncesi provaya çıktı. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmada Bosna Hersek ile 0-0 berabere kalan milliler golsüz ayrıldı. UEFA Ulusal Ligi'nde Rusya ile deplasmanda karşılaşacak olan millilerimizin bu maçtan nasıl bir skor ile ayrılacağı merak ediliyor. Maçın hangi kanaldan yayınlanacağı da araştırılan sorular arasında. Peki, Rusya Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

12 Ekim 2018 Cuma, 09:51 | Güncelleme:

Ay-yıldızlı ekibimiz UEFA Ulusal Ligi 3. maçında Rusya ile deplasmanda karşılaşacak. Bu önemli maçın hangi kanaldan naklen yayınlanacağı da merak ediliyor. Dün akşamki Bosna Hersek maçından 0-0'lık beraberlikle ayrılan milli takım bu maça kazanmak için gidiyor.  Peki, Rusya Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

RUSYA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAMAN?

Türkiye Rusya ile deplasmanda 14 Ekim Pazar günü saat 19.00'da karşılaşacak. Bu müsabaka TRT1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI TEKNİK DİREKTÖRÜ MİERCEA LUCESCU MAÇTAN SONRA AÇIKALAMARDA BULUNDU

Türkiye A Milli Futbol takımı, özel maçta Rize Yeni Şehir Stadyumu'nda ağırladığı  Bosna-Hersek ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile Bosna-Hersek A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Robert Prosinecki açıklamalarda bulundu. 

Mircea Lucescu, Bosna-Hersek ile 0-0 berabere kaldıkları mücadelenin ardından bu maçın kendilerine çok yardımcı olduğunu, Rusya'ya ise kazanmak için gideceklerini söyledi.

Lucescu, maç sonrası yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

Rusya karşılaşmasından önce bizim için çok iyi maç oldu. Çünkü üç gün sonra gerçek resmi bir maç oynayacağız. Bence iki ekibinde güçleri eşit seviyedeydi. Bence iki takım arasındaki tek fark rakibin oyuncuları 5 yıldır birbirleriyle oynuyor ve kendi takımlarında da sürekli süre alıyor. Bugün Okay çok iyiydi.  Çağlar takımında süre alamadı. Bu tip maçlar bu oyuncular için iyi deneyim oluyor. Ben gençler için bugün sonuca bakmadan risk aldım. Onların geleceği için çok önemliydi. Ertuğrul, Berkay, Mert için çok mutluyum. Bunlar Türk milli takımının geleceğini inşa edeceğimiz gençler. Bugün gol anlamında elimize pozisyonlar geçti, bunları değerlendiremedik. Sonuç çok daha farklı olabilirdi.

İkinci yarıda 12 oyuncu değişti ama hakem oyunu 2 dakika uzattı. Bence 4 dakika daha vermeliydi. Son dakikalarda rakibi baskı altına almıştık. Ama maçtan mutluyum. Şimdi önümüzde Rusya maçı var. Oyuncularımın  iki günde hazırlanarak bu seviyede performans göstermelerinden dolayı çok mutluyum."


RUSYA'YA KAZANMAK İÇİN GİDİYORUZ


Rusya'ya kazanmak için gideceklerini ifade eden Lucescu, "Bence Rusya maçı Bosna maçıyla hemen hemen aynı seviyede bir maç. Gücümüzü bilerek gidiyoruz. Bu maçın bize çok önemi ve yardımı oldu. İlk maçta iyi oynadık ve oyunun da hakimiydik ama az gol attık. Cengiz ve Hakan'dan gol atmalarını, ceza sahasında daha öldürücü olmalarını bekliyorum. Defanstan gol bekleyemem, önde oynayan onlar. Tabii sadece onlar değil önde kim oynuyorsa gol pozisyonlarını değerlendirmeliler. Cenk kendi takımında şimdilik az oynuyor ama mental olarak hazır olması lazım. Bugün kaçırdığı gol genelde kaçırmadığı tipteki goller. Bu akşam Rusya nasıl oynuyor bakacağız. Biz Rusya'ya kazanmak için gidiyoruz. Ben ekibimden mutluyum. Her maçtan diğerine daha çok güven veriyor. Zannediyorum Avrupa'nın en genç ekiplerinden biriyiz. Buna rağmen her maç üzerine koyarak devam ediyoruz" diyerek açıklamalarını tamamladı.

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