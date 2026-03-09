Rusya ve BAE'den 'İran' görüşmesi

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ile Nahyan, telefon görüşmesi yaptı.

İran'a ilişkin durumun ele alındığı görüşmede, her iki bakan da bunun endişe verici olduğunu belirterek, gerginliğin azaltılmasına yönelik adımların acilen atılması, Arap ülkeleri ile İran'da sivil kayıplara yol açan ve sivil altyapıya zarar veren saldırıların durdurulması gerektiğini vurguladı.

AA'nın haberine göre; her iki taraf da bölgede uzun vadeli güvenliği sağlayacak anlaşmaların sağlanması amacıyla siyasi ve diplomatik girişimlerin yeniden başlatılmasının önemini kaydetti.

Lavrov ile Nahyan, temasların sürdürülmesi, Birleşmiş Milletler'de (BM) ve diğer uluslararası platformlarda kabul gören yaklaşımların savunulması gerektiği konusunda mutabık kaldı.