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Rusya ve G7 ülkeleri arasında 'tahıl anlaşması' gerilimi

G7 ülkelerinin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar kapsamında neredeyse tüm ihracatın yasaklamayı planlamasının ardından Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Dmitry Medvedev bunun tahıl anlaşmasının sonu anlamına geleceğini söyledi. G7 ülkeleri ise tahıl anlaşmasının 'uzatılması, tam olarak uygulanması ve genişletilmesi' çağrısında bulundu.

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  • Rusya ve G7 ülkeleri arasında 'tahıl anlaşması' gerilimi

    Bloomberg'ün haberine göre Japon hükümet yetkilisi Cuma günü yaptığı açıklamada, G7 ülkelerinin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar kapsamında neredeyse tüm ihracatın yasaklandığı bir uygulamaya geçişi tartıştıklarını duyurmuştu.
  • Rusya ve G7 ülkeleri arasında 'tahıl anlaşması' gerilimi

    Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Dmitry Medvedev ise G7 ülkelerinin açıklamalarına yanıt verdi.

     
  • Rusya ve G7 ülkeleri arasında 'tahıl anlaşması' gerilimi

    Medvedev Pazar günü yaptığı açıklamada G7 ülkelerinin Rusya'ya ihracatı tamamen yasaklamaya karar vermesi halinde Karadeniz Tahıl Girişimini sonlandıracağı uyarısında bulundu.
  • Rusya ve G7 ülkeleri arasında 'tahıl anlaşması' gerilimi

    Medvedev, Telegram üzerinden yayınladığı mesajda böyle bir yasak fikrinin 'harika olduğunu çünkü bunun G7 için hassas kategorilerdeki ithalatının da durdurulması anlamına geldiğini' söyledi. Medvedev, "Bu durumda onlar için tahıl anlaşması ve ihtiyaç duydukları çok daha fazla şey sona erecek" dedi.
  • Rusya ve G7 ülkeleri arasında 'tahıl anlaşması' gerilimi

    G7'DEN RUSYA'YA YANIT

    Medvedev'e yanıt olarak ise G7 ülkeleri aynı gün, tahıl anlaşmasının 'uzatılması, tam olarak uygulanması ve genişletilmesi' çağrısında bulundu.
  • Rusya ve G7 ülkeleri arasında 'tahıl anlaşması' gerilimi

    Politico'nun haberine göre Japonya'nın Miyazaki kentinde iki gün süren toplantının ardından G7 bakanları anlaşmanın önemini kabul etti. Bakanlar yayınladıkları bildiride "Karadeniz Tahıl Girişimi'nin genişletilmesini, tam olarak uygulanmasını ve yaygınlaştırılmasını güçlü bir şekilde destekliyoruz" dedi.
  • Rusya ve G7 ülkeleri arasında 'tahıl anlaşması' gerilimi

    TAHIL ANLAŞMASI

    Türkiye, BM, Rusya ve Ukrayna, Şubat 2022'de Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından durdurulan Ukrayna'daki tahıl ihracatının yeniden başlatılması için geçtiğimiz Temmuz ayında İstanbul'da bir anlaşma imzalamıştı. 
  • Rusya ve G7 ülkeleri arasında 'tahıl anlaşması' gerilimi

     

    Anlaşma bugüne kadar 28.3 milyon ton tahılın 900'den fazla gemiyle ihtiyaç sahibi ülkelere güvenli bir şekilde ulaştırılmasını sağladı.

    Anlaşma yenilenmezse 18 Mayıs'ta sona erecek.

    * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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