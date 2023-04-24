Medvedev, Telegram üzerinden yayınladığı mesajda böyle bir yasak fikrinin 'harika olduğunu çünkü bunun G7 için hassas kategorilerdeki ithalatının da durdurulması anlamına geldiğini' söyledi. Medvedev, "Bu durumda onlar için tahıl anlaşması ve ihtiyaç duydukları çok daha fazla şey sona erecek" dedi.