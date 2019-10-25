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Rusya: YPG çekilmezse araya girmeyeceğiz

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Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Soçi mutabakatı çerçevesinde terör örgütü YPG’nin Suriye'de sınır bölgelerinden çekilmemesi durumunda Türk ordusuyla karşı karşıya geleceğini ve Rusya’nın araya girmeyeceğini söyledi.

dimitri peskov

Moskova yönetimi, Soçi Mutabakatı kapsamında Türkiye-Suriye sınırında çekilmeleri öngörülen terör örgütü üyelerine uyarıda bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Soçi mutabakatı muhtırası çerçevesinde YPG’nin çekilmemesi durumunda Türk ordusuyla karşı karşıya geleceğini ve Rusya’nın araya girmeyeceğini söyledi.

Peskov Rus basınına yaptığı açıklamada, “ YPG, Suriye-Türkiye sınırından çekilmediği takdirde Türk ordusuyla karşı karşıya gelecek ve biz araya girmeyeceğiz” dedi.

Yapılan anlaşmanın ardından bazı pürüzler oluşabileceğini söyleyen Peskov, “İlk etapta birçok pürüzle karşı karşıya kalıyoruz. Durum çok karmaşık ve bir gecede çözülecek sorunlar değil, ancak çok önemli ve zorlu bir çalışma yürütülüyor” diye konuştu.

Suriye Anayasa Komisyonu toplantısı ile ilgili de ifadeler kullanan Peskov, “Başlangıçta bu toplantının yapılması kararı olumlu bir sonuç ve önemli bir adım. Ancak kimse durumu toz pembe göremez. Süreç çok uzun ve zorlu olacak” ifadelerini kullandı.

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