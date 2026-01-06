Rüya Gibi 6.bölüm izle: Rüya Gibi canlı izle Show TV'de
Yeni bölümde Aydan, Çido ve Fiko, Pelin'in kurduğu oyunun içine sürüklenirken depodaki paralar ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyadır.Emir'in ültimatomu, Aydan ve Fiko arasında büyük bir gerilime yol açar.
Rüya Gibi 6.bölüm Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Bu akşamki yeni bölümde Aydan eski hayatının yüklerinden kurtulmak için önemli bir adım atarken, geçmişine dair sakladığı büyük sır gün yüzüne çıkmak üzeredir. İşte, Rüya Gibi izle ekranı ve yeni bölümde yaşanacak olaylar…
RÜYA GİBİ 6.BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Rüya Gibi'nin 6. Bölümünde; Aydan, Çido ve Fiko, Pelin’in kurduğu oyunun içine sürüklenirken depodaki paralar ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyadır.
Emir’in ültimatomu, Aydan ve Fiko arasında büyük bir gerilime yol açar.
Aydan eski hayatının yüklerinden kurtulmak için önemli bir adım atarken, geçmişine dair sakladığı büyük sır gün yüzüne çıkmak üzeredir. Herkes gizemli patronun kimliğini çözmeye yaklaşmışken, tüm dengeleri altüst eden beklenmedik bir gelişme yaşanır.
RÜYA GİBİ CANLI İZLE
Rüya Gibi 6. bölüm Show TV ekranları üzerinden yayınlanacak. Aşağıdaki linkten dizinin yeni bölümünü kesintisiz izleyebilirsiniz.
