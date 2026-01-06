Rüya Gibi 6.bölüm izle: Rüya Gibi canlı izle Show TV'de

Rüya Gibi 6.bölüm Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Bu akşamki yeni bölümde Aydan eski hayatının yüklerinden kurtulmak için önemli bir adım atarken, geçmişine dair sakladığı büyük sır gün yüzüne çıkmak üzeredir. İşte, Rüya Gibi izle ekranı ve yeni bölümde yaşanacak olaylar…