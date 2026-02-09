Habertürk
        'Rüya Gibi' ilgiyle izlendi

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Rüya Gibi'nin dün akşam yayınlanan 10'uncu bölümü izleyiciden büyük ilgi gördü

        Giriş: 09.02.2026 - 11:50 Güncelleme: 09.02.2026 - 11:51
        SHOW TV’nin, yapımını; TMC Film’in, yapımcılığını; Erol Avcı’nın üstlendiği ve başrollerini; Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar’ın paylaştığı 'Rüya Gibi'nin dün akşam yayınlanan bölümü ilgiyle izlendi.

        Dizi, sosyal medyada #RüyaGibi etiketiyle yaklaşık 7 saat X’in TT listesinde yer alarak beğeni topladı.

        'RÜYA GİBİ’NİN 10'UNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        'Rüya Gibi'nin yayınlanan bölümünde; Berk’in yaptığı kazayı Sezen’in üzerine yıkarak oğlunu kurtarmaya çalışan Pelin Çelebi, Emir ve Komiser Efe sayesinde yakalanarak tutuklandı. Emir’in; Sezen’in karıştığı kazayı Aydan’dan saklaması ikili arasında iplerin kopmasına neden oldu. Emir’e olan güvenini kaybeden Aydan, yaşadığı büyük hayal kırıklığını onun yüzüne vurarak kendi yoluna gitmeyi seçti.

        Aydan yaşananların hesabını Emir’e kesti;

        Aydan ve Tarık’ın, ebeveynlikleri üzerine yaptıkları sorgulayıcı konuşmaya Hayriye kulak misafiri oldu. Aydan’ın, Sezen’in öz kızı olmadığını anlattığı anlar izleyicileri şoke etti.

        Hayriye, Sezen ile ilgili gerçeği duydu;

        Aydan, kazanın gerçeklerini Çiğdem’e anlatmak için herkesi bir araya getirdiğinde Ela araya girerek Çiğdem’in gerçeği öğrenmesine engel oldu. Çiğdem’i Efe’den de ayırmak isteyen Ela ve Mete, Yasemin’le işbirliği yaptı. Efe ve Çiğdem’in akşam yemeğinde bulaşacağı sırada Yasemin, restorana gitti. Bu manzarayı yanlış anlayan Çiğdem ise hayal kırıklığına uğradı.

        Çido, Efe ile Yasemin’i gördü;

        Tarık’ın şehir dışına gitmesiyle evini ve dükkanını kaybeden Hayriye, Sezen hakkındaki büyük sırrı Aydan’a karşı bir tehdit unsuru olarak kullandı. Aydan, Hayriye’nin tehdidiyle kuaföre geri dönmek zorunda kaldı. Aydan’ın ağabeyi Eralp’in hapishaneden meçhul kişiler tarafından tahliye edildiği bölümde, Aydan’ın Sezen’in öz babasının Eralp olduğunu Fiko’ya itiraf etmesi bölümün final sahnesine damga vurdu.

        İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

        #resim#1340087#

        AYDAN’IN AĞABEYİ EMİR’İ VURUYOR

        Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında Hayriye’nin kuaförde çalışmaya başlaması Çiğdem ve Yasemin arasındaki gerilimin artmasına neden oluyor. Komiser Efe’nin Emir’in hayatının tehlikede olduğunu öğrendiği tanıtıma Aydan’ın hapisten çıkan ağabeyinin, Emir’i vurması damga vuruyor.

        YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

        İşte 'Rüya Gibi’nin 11'inci bölüm tanıtımı;

        'Rüya Gibi', yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

