Vücudun en ihtiyaç duyduğu gerekliliklerden birinin uyku olduğunu hepimiz biliyoruz. Uykunun da gizemi çözülememiş ve en merak edilen yanı da rüyalar kuşkusuz... Rüyalar genellikle sabaha karşı belirginleşen REM uykusu sırasında görülüyor. Görülen rüyaların birçoğu unutulsa da bazı belirgin simgeler günler geçse de unutulmuyor. Tabii uyku sonrasında görülen rüyanın anlamı da merak ediliyor. Onlardan biri de rüyada hamile olduğunu görmek...

RÜYADA HAMİLE OLDUĞUNU GÖRMEK

Rüyada hamile olduğunu görmek; sürprizlere, malının artacağına, öğrenmek; övülmeye, sevince, iyi habere yorulur. Rüyada hamile olmak dünya malı ve nimete işarettir. İslam alimlerinden Kirmani'ye göre mal ve mülkünün artması anlamına gelir. Rüyada kendini hamile görmek övülmeye, izzet ve şerefe sahip olmaktır.

Ayrıca kendini hamile görmek arzunuzun gerçekleşmesi demektir.

RÜYADA HAMİLE OLDUĞUNU ÖĞRENMEK

Hamile olduğunu öğrenen kimse için kazanç ve servettir. Kendinizin hamile olduğunu öğrenmeniz, beklediğiniz önemli bir işin gerçekleşeceğini ifade eder. Rüyada hamile olduğunu öğrendiğini görmek, rüya sahibinin mal ve dünyasındaki zenginliktir.

RÜYADA BİRİNİ HAMİLE GÖRMEK

Rüyada birini hamile görmek; yeni bir işe girmek anlamına gelir. Bunun yanı sıra rüya sahibi, yeniden değerlendirmesi gereken olayları gözden geçirebilir. Hamile birini görmek; yeni tanışılan birinin rüya sahibine yakın hissetmesi şeklinde de yorumlanır.

RÜYADA HAMİLE KADIN GÖRMEK

Rüyada hamile kadın görmek çalıştığınız yerde ya da ailede sizi birtakım sürprizlerin beklediğine yorumlanır. Birden fazla hamile kadını hamile görmekse beklediğiniz önemli bir işin gerçekleşeceğine veya sevindirici bir haber alacağınız anlamına gelir. Bekar bir kızın bu rüyayı görmesi bahtının açılacağına yorumlanmaktadır.

Rüyada hamile kadın görmek rüyayı gören kadınsa, çocuk sahibi olmak demektir. Rüyada görülen hamile kadının kapısının önünde oturduğunu görmekse müjdeli haber ile tabir edilir. Çünkü bebeğin dünyaya gelişi ana baba için müjde ve sevinçtir.

RÜYADA HAMİLE KALMAK

Rüyada hamile kalmak sevinç ve iyi haberdir. Hamile kalmak rüyası, mutlu, neşeli ve huzurlu günlerin habercisidir. Sevindirici bir haber alacağınıza yorumlanır ve rüya sahibinin yaşantısını mutlu bir şekilde yaşayacağı, mutluluk ve huzur duyacağı sevinçli haberler alacağı anlamına gelmektedir.

ERKEĞİN RÜYADA HAMİLE OLDUĞUNU GÖRMEK

Halktan gizlediği ve şiddetlenip ortaya çıkmasından korkulan ağır bir üzüntü ve keder ile tabir olunur. Rüyada kendisini hamile olarak gören erkek için, hüzün ve kederle yorumlanır.