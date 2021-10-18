Vücudun en ihtiyaç duyduğu gerekliliklerden birinin uyku olduğunu hepimiz biliyoruz. Uykunun da gizemi çözülememiş ve en merak edilen yanı da rüyalar kuşkusuz... Rüyalar genellikle sabaha karşı belirginleşen REM uykusu sırasında görülüyor. Görülen rüyaların birçoğu unutulsa da bazı belirgin simgeler günler geçse de unutulmuyor. Tabii uyku sonrasında görülen rüyanın anlamı da merak ediliyor. Onlardan biri de rüyada ırmak görmek...

RÜYADA IRMAK GÖRMEK

Rüyada Irmak görmek, ailesinin rızkını elde etmeye işarettir. Dere, ırmak, nehir ve akarsu görmek, hayır ile tabir edilir. Bazı kere de rüyada ırmak görmek, umulmayan yerden gelecek rızka işarettir. Hasta birinin rüyada su ırmağını görmesi, hastalıktan şifa bulacağının işaretidir. Rüyada Irmak Görmek yüksek makamlar, nimet ve menfaat demektir.

Rüyada durgun, temiz bir ırmak görmek, zenginlik, mutluluk, başarı ve bol kazancın işaretidir. Kirli bir ırmak, kıskanç insanlarla çevrili olacağınız ve birçok tartışma yaşayacağınız anlamına gelir.

RÜYADA IRMAKTA YÜZMEK

Rüyada ırmak yüzmek ortak olarak çok büyük bir projeye gireceğine, en kısa sürede çok daha iyi paralar kazanacak duruma geleceğine, yeni bir haneye sahip olacağına, hiçbir riske ve engele takılmadan ve maddi kayba uğramadan, kazanç beklediği işte hayırlısıyla ilerleyeceğine, gelişen olayların yüzünü güldüreceğine, işlerinde büyük başarılar ve hayırlı kazançlar elde edeceğine alamet eder.

Temiz ve berrak bir ırmakta yüzdüğünü veya su içtiğini gören, devlet adamları ile dost olur veya zenginliğe kavuşur. Bulanık ve çamurlu bir ırmakta yüzdüğünü gören, keder ve üzüntüye kapılır, sıkıntılı bir dönem geçirir.

RÜYADA IRMAKTAN GEÇMEK

Rüyada bir ırmaktan geçmek bir teklifi kabul ederek yeni uğruna eski durumdan ya da bir sistemden uzaklaşmanın işaretidir. Rüyadaki ırmaklar bazen şans kapıları, bazen çıkış yolu bazen yalnızca bir değişim fırsatını temsil ederler.

Rüyadaki ırmak aynı zamanda bir teklif ya da fırsat sembolüdür. Irmağın bir tarafı ile diğer tarafı yaşamın iki farklı bölümünü sembolize eder. Bir ırmaktan geçerek kendini diğer tarafta bulan kişi bir durumdan ayrılarak başka bir duruma geçer. Bu bazen bir işe çözüm bulmak, bazen bir teklifi kabul etmek hatta bazen bir teklife evet demek de olabilir. Rüyasında ırmaktan geçen kişi bir değişime hazır olmalıdır.

RÜYADA IRMAK KENARINDA YÜRÜMEK

Rüyada ırmak kenarında yürümek eline geçen fırsatların hepsinin çok büyük hayır getireceğine ve yakın zaman içinde başarılı adımlar atılacağına, maddi ve manevi olarak yaşanan sorunların kısa sürede ortadan kaldırılacağına, hayatının daha keyifli hale geleceğine, insanlara olan güvenin artacağına, sorunların ve sıkıntıların aşılacağına, yeni bir işe girileceğine, aile üyelerinin birbirleriyle açıkça konuşmadıkları bir konuda sıkıntı yaşansa da sonucun tatlıya bağlanacağına işaret etmektedir.

RÜYADA IRMAKTA BOĞULMAK

Irmakta boğulmak sıkıntıya delalettir.