        Haberler Televizyon 'Rüya Gibi'nin üçüncü bölümünden yeni tanıtım yayınlandı

        'Rüya Gibi'nin üçüncü bölümünden yeni tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin ilgiyle izlene dizisi 'Rüya Gibi'nin üçüncü bölümünden yeni bir tanıtım daha yayınlandı

        Giriş: 12.12.2025 - 23:50 Güncelleme: 12.12.2025 - 23:50
        "Sen artık bir patroniçesin"
        SHOW TV'nin, yapımını TMC Film'in, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği ve başrollerini; Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar'ın paylaştığı, izleyicilerin severek izlediği 'Rüya Gibi'nin üçüncü bölümünden yeni tanıtım yayınlandı.

        İşte 'Rüya Gibi'nin 3'üncü bölüm 2'nci tanıtımı;

        Yayınlanan tanıtımda, Emir'in tehlikeli teklifini kabul etmek zorunda kalan Aydan, lüks ama bir o kadar da karanlık bir dünyanın kapılarını aralıyor.

        Emir'in, "Sen artık bir patroniçesin" sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda Aydan ve Çido'nun köklü değişimi öne çıkıyor.

        Aydan ve Çido'nun üstlendikleri görev merak uyandırırken tanıtıma Efe'nin sözleri damga vuruyor.

        Parçalanmış bir araç ihbarı alan Efe, içinde Alya'nın izlerine ulaştığını söylemesi Aydan ve Sezen'i köşeye sıkıştırıyor.

        'Rüya Gibi', yeni bölümüyle salı akşamı, saat 20.00'de SHOW TV'de

        #rüya gibi
        #show tv
