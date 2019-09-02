Rüzgar Mağden kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular magazin takipçileri tarafından merak konusu oldu. 83 yaşındaki Gönül Yazar yönetmen Rüzgar Mağden ile yaşadığı aşk ile gündeme bomba gibi düştü.

RÜZGAR MAĞDEN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

İstanbul'da yaşamını sürdüren Rüzgar Mağden, 8 Nisan 1968 tarihinde dünyaya geldi. Yönetmenlik yapan Rüzgar Mağden, pek çok kanal ve yapım şirketinin bünyesinde çalıştı.

Gönül Yazar, geçtiğimiz haftalarda Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olmuş, bir süredir hayatında birisi olduğu söylemişti.

"21 yıldır hayatımda kimse yoktu ve 21 yıldır tavana bakıyordum şimdi telefona bakıyorum. Bir aydır hayatımda biri var. Hayatımdaki kişi on yaşındayken bana aşık olmuş. Herkes gibi bizim de aramızda yaş farkı var." Açıklamasında bulunan Gönül Yazar, 'Evlilik düşünüyor musunuz?' sorusuna ise, "Şimdi ikimizde evlilik düşünmüyoruz. Onun da aklında olduğunu düşünmüyorum" şeklinde cevap vermişti.