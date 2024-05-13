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        Haberler Kültür-Sanat Opera-Bale 'Rüzgârın Savurdukları' Akbank Sanat’ta

        'Rüzgârın Savurdukları' Akbank Sanat’ta

        Anda Dans Topluluğu'nun çağdaş bale projesi "Rüzgârın Savurdukları" 14 Mayıs Salı günü saat 20:30'da Akbank Sanat'ta sahnelenecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2024 - 17:48 Güncelleme: 13.05.2024 - 17:48
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        'Rüzgârın Savurdukları' Akbank Sanat'ta
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        47 yıllık kariyeri boyunca 300 kadar dans yapıtı sergileyen Cem Ertekin’in sanat yönetmenliğini üstlendiği, Akbank Sanat Dans Stüdyosu’nda gerçekleşen Anda Dans Topluluğu’nun çağdaş bale projesi “Rüzgârın Savurdukları” Akbank Sanat’ta. Proje, 14 Mayıs saat 20:30’da Akbank Sanat’ta sahnelenecek.

        Çağdaş bale projesi “Rüzgârın Savurdukları”, Cem Ertekin, Esin Camsun, Tuğçe Doygunel, Ozan Fakıoğlu ve Ezgi Zeynep Gürel’in imzasını taşıyan 13 bölümlük bir koreografiden oluşuyor. Bu etkileyici bale performansı, sanatseverlere duygusal ve estetik bir yolculuk vadediyor.

        Rüzgârın Savurdukları

        Sanat Yönetmeni: Cem Ertekin

        Koordinasyon: Alim Günay

        Koreograflar: Cem Ertekin, Esin Çamsun, Tuğçe Doygunel, Ozan Fakıoğlu, Ezgi Zeynep Gürel

        Besteciler: Ólafur Arnalds, Christoph Gluck, Albert Ketelbey, Suat Armağan Koçak, Pietro Mascagni, Astor Piazzola, Franz Schubert, Antonio Vivaldi

        Dansçılar: Ali Arslan, Sıla Aşık, İpek Büyükdığan, Barış Cemiloğlu, Esin Çamsun, Tuğçe Doygunel, Sıla Duygulu, Ozan Fakıoğlu, Ezgi Zeynep Gürel, Emir Kahraman, Berkay Kuşkonmaz, Selen Sonar, Lagün Şengelen, Elif Unan, Harika Yıldırım, Damla Yılmaz

        Bölümler;

        1. Bölüm: S. Aşık, İ. Büyükdığan, E. Çamsun, S. Duygulu, E. Z. Gürel, L. Şengelen, H. Yıldırım, D. Yılmaz

        2. Bölüm: B. Kuşkonmaz, E. Unan

        3. Bölüm: A. Arslan, L. Şengelen

        4. Bölüm: E. Z. Gürel

        5. Bölüm: S. Aşık, İ. Büyükdığan, E. Çamsun, T. Doygunel, S. Sonar, E. Unan

        6. Bölüm: E. Kahraman, D. Yılmaz

        7. Bölüm: O. Fakıoğlu, B. Kuşkonmaz

        8. Bölüm: A. Arslan, E. Z. Gürel

        9. Bölüm: E. Çamsun, O. Fakıoğlu

        10. Bölüm: T. Doygunel

        11. Bölüm: B. Kuşkonmaz, E. Unan

        12. Bölüm: E. Z. Gürel, O. Fakıoğlu

        13. Bölüm: Topluluk

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        #Akbank Sanat
        #Cem Ertekin
        #Rüzgârın Savurdukları
        #dans
        #bale
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