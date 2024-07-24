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        Haberler Dünyadan Ryan Reynolds ve Blake Lively dördüncü bebeklerinin adını açıkladı - Magazin haberleri

        Ryan Reynolds ve Blake Lively, dördüncü bebeklerinin adını açıkladı

        Hollywood'un gözde çiftlerinden Ryan Reynolds ve Blake Lively, 'Deadpool & Wolverine' prömiyeri sırasında şubat ayında dünyaya gelen dördüncü çocuklarının adını duyurdular

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2024 - 13:27 Güncelleme: 24.07.2024 - 13:28
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        2012'de evlenen, gösteri dünyasının 'gıpta' edilen çiftlerinden olarak gösterilen Ryan Reynolds ve Blake Lively, dördüncü çocuklarını Şubat 2023'te kucaklarına almıştı.

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        James (9), Inez (7) ve Betty (4) adında üç çocukları daha bulunan çift, son çocuklarının ismini uzun süredir açıklamamıştı.

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        Ryan Reynolds, 'Deadpool & Wolverine'in New York galasında, eşi Blake Lively ve rol arkadaşlarıyla görüntülendi.

        "Bütün ailemin burada olmasından çok mutluyum" diyen oyuncu, çocuklarından bahsederken geçtiğimiz yıl dünyaya gelen bebeklerinin adının Olin olduğunu da açıkladı.

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        Çocuklarının cinsiyetini henüz açıklamayan ünlü çiftin tercih ettiği Olin ismi, 'ataların varisi' veya 'miras' anlamına gelen bir erkek adı.

        #Ryan Reynolds
        #Blake Lively
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