Ryan Reynolds ve Blake Lively, dördüncü bebeklerinin adını açıkladı
Hollywood'un gözde çiftlerinden Ryan Reynolds ve Blake Lively, 'Deadpool & Wolverine' prömiyeri sırasında şubat ayında dünyaya gelen dördüncü çocuklarının adını duyurdular
2012'de evlenen, gösteri dünyasının 'gıpta' edilen çiftlerinden olarak gösterilen Ryan Reynolds ve Blake Lively, dördüncü çocuklarını Şubat 2023'te kucaklarına almıştı.
James (9), Inez (7) ve Betty (4) adında üç çocukları daha bulunan çift, son çocuklarının ismini uzun süredir açıklamamıştı.
Ryan Reynolds, 'Deadpool & Wolverine'in New York galasında, eşi Blake Lively ve rol arkadaşlarıyla görüntülendi.
"Bütün ailemin burada olmasından çok mutluyum" diyen oyuncu, çocuklarından bahsederken geçtiğimiz yıl dünyaya gelen bebeklerinin adının Olin olduğunu da açıkladı.