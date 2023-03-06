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Kelime oyunlarının en popülerlerinden biri de isim, şehir adlı oyundur. İsim, eşya, bitki, hayvan, ülke ve sanatçı kategorilerine ayrılan bu oyunda her tur belirli harfler seçilir. Bu harflerden birisi de s harfidir. S harfiyle başlayan ülke ve şehir adlarını bilmek oyundaki galibiyet şansınızı arttıracaktır. S harfi ile başlayan şehirler, s harfiyle başlayan ülkeler, Türkiye’de s harfiyle başlayan şehir isimleri, s harfiyle başlayan başkentler nelerdir? İşte, s harfiyle başlayan şehir, ülke ve başkent isimlerini detaylı açıklamaları.

S Harfi İle Başlayan Şehirler

Dünya üzerinde s harfiyle başlayan şehirler için genişçe bir liste bizi karşılamaktadır. Bu listemizde ön plana çıkan şehirlere yer verdik. İşte, s harfiyle başlayan şehirler ve bağlı oldukları ülkeler.

Saarbrücken - Almanya

Sabha - Libya

Sable Island - Kanada

Saginaw - Amerika

Saidu Sharif - Pakistan

Saint Anne - Guernsey

Saint Cloud - Amerika

Saint George’s - Grenada

Saint Helier - Jersey

Saint John - Kanada

Saint Louis - Senegal

Saint Tropez - Fransa

Saint-Brieuc/Armor - Fransa

Saint-Yan - Fransa

Sala - İsveç

Salamanca - İspanya

Salamo - Papua Yeni Gine

Salekhard - Rusya

Salem - Amerika

Salt Lake City - Amerika

Salta - Arjantin

Samara - Rusya

Samsun - Türkiye

San Antonio - Amerika

San Francisco - Amerika

San Javier - İspanya

San Jose - Amerika

San Juan - Arjantin

San Marcos - Kolombiya

San Miguel - Panama

San Salvador - Bahamalar

Sand Point - Amerika

Sanford - Amerika

Sans Souci -Kanada

Santa Barbara - Amerika

Santa Clara - Küba

Santa Cruz - Arjantin

Santiago - Şili

Saqani - Fiji

Saravane - Laos

Saravena - Kolombiya

Sardeh Band - Afganistan

Sargodha - Pakistan

Seattle - Amerika

Selma - Amerika

Sendai - Japonya

Seoul - Güney Kore

Shanghai - Çin

Sheep Mountain - Amerika

Sheffield - Birleşik Krallık

Sidney - Amerika

Siena - İtalya

Sierra Grande - Arjantin

Siirt - Türkiye

Silver City - Amerika

Silver Plains - Avustralya

Singapur - Singapur

Sinop - Türkiye

Sishen - Güney Afrika

Snake River - Kanada

Snare Lake - Kanada

Snyder - Amerika

Soalala - Madagaskar

Soc Trang - Vietnam

Sofya - Bulgaristan

Solomon - Amerika

Solovetsky Adaları - Rusya

Solvesborg - İsveç

South Bend - Amerika

Southampton - Birleşik Krallık

Southend - Birleşik Krallık

Spanish Town - British Virgin Adaları

Sparti - Yunanistan

Spirit Lake - Amerika

Spring Island - Kanada

Springbok - Güney Afrika

Springfield - Amerika

St George Island - Amerika

Petersburg - Rusya

Steenkool - Endonezya

Stephen Island - Avustralya

Stephenville - Kanada

Stephenville Amerika

Sterling - Amerika

Stockholm - İsveç

Strasbourg - Fransa

Stuart - Amerika

Stuart Island - Kanada

Stuttgart - Almanya

Sukagawa - Japonya

Surfers Paradise - Avustralya

Suzhou - Çin

Sydney – Avustralya

S Harfiyle Başlayan Ülkeler

Sudan (Başkenti Hartum)

Sırbistan (Başkenti Belgrad)

Senegal (Başkenti Dakar)

Somali (Başkenti Mogadişu)

Suriye (Başkenti Şam)

Singapur (Başkenti Singapur)

San Marino (Başkenti San Marino)

Slovakya (Başkenti Bratislava)

Slovenya (Başkenti Lübliyana)

Türkiye'de S Harfiyle Başlayan Şehir İsimleri

Ülkemiz 81 il ve 7 coğrafi bölgeden oluşmaktadır. İl isimlerinin bu denli fazla olması zaman zaman kafa karışıklığına sebebiyet verebilir. Şehirleri bulundukları coğrafi bölgelerle öğrenmek bu kafa karışıklığını giderecektir. Ülkemizde s harfiyle başlayan 5 il bulunmaktadır. Bu iller:

Sinop (Karadeniz Bölgesi)

Siirt (Güneydoğu Anadolu Bölgesi)

Samsun (Orta Karadeniz Bölgesi)

Sakarya (Marmara Bölgesi)

Sivas (İç Anadolu Bölgesi)

S Harfiyle Başlayan Başkentler

Ülkeler kadar başkent isimleri de merak edilmektedir. Çoğu zaman başkent isimlerinin çağrışımlarıyla bağlı oldukları ülkeler özdeşleşmektedir. İşte, s harfiyle başlayan başkentler ve bağlı oldukları ülkeler:

Saipan - Kuzey Mariana Adaları

San José - Kosta Rika

San Juan - Porto Riko

San Marino - San Marino

San Salvador - El Salvador

San'a - Yemen

Santiago, Şili - Şili

Santo Domingo - Dominik Cumhuriyeti

São Tomé - São Tomé ve Príncipe

Saraybosna - Bosna Hersek

Seul - Güney Kore

Singapur - Singapur

Sofya - Bulgaristan

Stockholm - İsveç

Suva - Fiji

Sohum - Abhazya (Belirli ülkeler tarafından tanınır)

Sri Jayawardenepura (Kotte) - Sri Lanka

George's - Grenada

John's - Antigua ve Barbuda

Stanley - Falkland Adaları

Sucre - Bolivya