Kelime oyunlarının en popülerlerinden biri de isim, şehir adlı oyundur. İsim, eşya, bitki, hayvan, ülke ve sanatçı kategorilerine ayrılan bu oyunda her tur belirli harfler seçilir. Bu harflerden birisi de s harfidir. S harfiyle başlayan ülke ve şehir adlarını bilmek oyundaki galibiyet şansınızı arttıracaktır. S harfi ile başlayan şehirler, s harfiyle başlayan ülkeler, Türkiye’de s harfiyle başlayan şehir isimleri, s harfiyle başlayan başkentler nelerdir? İşte, s harfiyle başlayan şehir, ülke ve başkent isimlerini detaylı açıklamaları.
S Harfi İle Başlayan Şehirler
Dünya üzerinde s harfiyle başlayan şehirler için genişçe bir liste bizi karşılamaktadır. Bu listemizde ön plana çıkan şehirlere yer verdik. İşte, s harfiyle başlayan şehirler ve bağlı oldukları ülkeler.
- Saarbrücken - Almanya
- Sabha - Libya
- Sable Island - Kanada
- Saginaw - Amerika
- Saidu Sharif - Pakistan
- Saint Anne - Guernsey
- Saint Cloud - Amerika
- Saint George’s - Grenada
- Saint Helier - Jersey
- Saint John - Kanada
- Saint Louis - Senegal
- Saint Tropez - Fransa
- Saint-Brieuc/Armor - Fransa
- Saint-Yan - Fransa
- Sala - İsveç
- Salamanca - İspanya
- Salamo - Papua Yeni Gine
- Salekhard - Rusya
- Salem - Amerika
- Salt Lake City - Amerika
- Salta - Arjantin
- Samara - Rusya
- Samsun - Türkiye
- San Antonio - Amerika
- San Francisco - Amerika
- San Javier - İspanya
- San Jose - Amerika
- San Juan - Arjantin
- San Marcos - Kolombiya
- San Miguel - Panama
- San Salvador - Bahamalar
- Sand Point - Amerika
- Sanford - Amerika
- Sans Souci -Kanada
- Santa Barbara - Amerika
- Santa Clara - Küba
- Santa Cruz - Arjantin
- Santiago - Şili
- Saqani - Fiji
- Saravane - Laos
- Saravena - Kolombiya
- Sardeh Band - Afganistan
- Sargodha - Pakistan
- Seattle - Amerika
- Selma - Amerika
- Sendai - Japonya
- Seoul - Güney Kore
- Shanghai - Çin
- Sheep Mountain - Amerika
- Sheffield - Birleşik Krallık
- Sidney - Amerika
- Siena - İtalya
- Sierra Grande - Arjantin
- Siirt - Türkiye
- Silver City - Amerika
- Silver Plains - Avustralya
- Singapur - Singapur
- Sinop - Türkiye
- Sishen - Güney Afrika
- Snake River - Kanada
- Snare Lake - Kanada
- Snyder - Amerika
- Soalala - Madagaskar
- Soc Trang - Vietnam
- Sofya - Bulgaristan
- Solomon - Amerika
- Solovetsky Adaları - Rusya
- Solvesborg - İsveç
- South Bend - Amerika
- Southampton - Birleşik Krallık
- Southend - Birleşik Krallık
- Spanish Town - British Virgin Adaları
- Sparti - Yunanistan
- Spirit Lake - Amerika
- Spring Island - Kanada
- Springbok - Güney Afrika
- Springfield - Amerika
- St George Island - Amerika
- Petersburg - Rusya
- Steenkool - Endonezya
- Stephen Island - Avustralya
- Stephenville - Kanada
- Stephenville Amerika
- Sterling - Amerika
- Stockholm - İsveç
- Strasbourg - Fransa
- Stuart - Amerika
- Stuart Island - Kanada
- Stuttgart - Almanya
- Sukagawa - Japonya
- Surfers Paradise - Avustralya
- Suzhou - Çin
- Sydney – Avustralya
S Harfiyle Başlayan Ülkeler
- Sudan (Başkenti Hartum)
- Sırbistan (Başkenti Belgrad)
- Senegal (Başkenti Dakar)
- Somali (Başkenti Mogadişu)
- Suriye (Başkenti Şam)
- Singapur (Başkenti Singapur)
- San Marino (Başkenti San Marino)
- Slovakya (Başkenti Bratislava)
- Slovenya (Başkenti Lübliyana)
Türkiye'de S Harfiyle Başlayan Şehir İsimleri
Ülkemiz 81 il ve 7 coğrafi bölgeden oluşmaktadır. İl isimlerinin bu denli fazla olması zaman zaman kafa karışıklığına sebebiyet verebilir. Şehirleri bulundukları coğrafi bölgelerle öğrenmek bu kafa karışıklığını giderecektir. Ülkemizde s harfiyle başlayan 5 il bulunmaktadır. Bu iller:
- Sinop (Karadeniz Bölgesi)
- Siirt (Güneydoğu Anadolu Bölgesi)
- Samsun (Orta Karadeniz Bölgesi)
- Sakarya (Marmara Bölgesi)
- Sivas (İç Anadolu Bölgesi)
S Harfiyle Başlayan Başkentler
Ülkeler kadar başkent isimleri de merak edilmektedir. Çoğu zaman başkent isimlerinin çağrışımlarıyla bağlı oldukları ülkeler özdeşleşmektedir. İşte, s harfiyle başlayan başkentler ve bağlı oldukları ülkeler:
- Saipan - Kuzey Mariana Adaları
- San José - Kosta Rika
- San Juan - Porto Riko
- San Marino - San Marino
- San Salvador - El Salvador
- San'a - Yemen
- Santiago, Şili - Şili
- Santo Domingo - Dominik Cumhuriyeti
- São Tomé - São Tomé ve Príncipe
- Saraybosna - Bosna Hersek
- Seul - Güney Kore
- Singapur - Singapur
- Sofya - Bulgaristan
- Stockholm - İsveç
- Suva - Fiji
- Sohum - Abhazya (Belirli ülkeler tarafından tanınır)
- Sri Jayawardenepura (Kotte) - Sri Lanka
- George's - Grenada
- John's - Antigua ve Barbuda
- Stanley - Falkland Adaları
- Sucre - Bolivya
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