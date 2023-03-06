Dünya üzerinde farklı kıtalarda konumlanmış 208 ülke bulunuyor. Kimi Avrupa kıtası, kimi Amerika, kimi de Asya kıtasında yer alan bu ülkelerin pek çoğuna aşina olsak da daha önce adını hiç duymadığımız ülke isimleri de mevcuttur. Peki, R harfi ile başlayan şehirler, r harfiyle başlayan ülkeler, Türkiye’de r harfiyle başlayan şehir isimleri, r harfiyle başlayan başkentler nelerdir?
R Harfi İle Başlayan Şehirler
R harfiyle başlayan şehir isimlerinin geniş bir liste tuttuğunu söylemek mümkün. İşte dünyada r harfiyle başlayan şehir isimleri:
- Rabat - Fas
- Rabi - Fiji
- Rabil - Cape Verde
- Rach Gia - Vietnam
- Racine - Amerika
- Raduzhnyi - Rusya
- Rafaï - Orta Afrika Cumhuriyeti
- Rafha - Suudi Arabistan
- Raha-Muna Island - Endonezya
- Rahim Yar Khan - Pakistan
- Rail (Generic) - Avustralya
- Rainbow Lake - Kanada
- Raipur - Hindistan
- Rajahmundry - Hindistan
- Rajbiraj - Nepal
- Rajkot - Hindistan
- Rakanda - Papua Yeni Gine
- Ramadan - Mısır
- Ramadi - Irak
- Ramagundam - Hindistan
- Ramechhap - Nepal
- Rampart - Amerika
- Ramstein - Almanya
- Ranau - Malezya
- Ranchi - Hindistan
- Rangely - Amerika
- Ranger, TX - Amerika
- Rankin Inlet - Kanada
- Ranón - İspanya
- Rapid City - Amerika
- Rasht - İran
- Raspberry Strait - Amerika
- Raudha - Yemen
- Raufarhöfn - İzlanda
- Ravenna - İtalya
- Rawalakot - Pakistan
- Rawlins - Amerika
- Rawson - Arjantin
- Reading - Amerika
- Recife - Brezilya
- Reconquista - Arjantin
- Red Bluff - Amerika
- Red Deer - Kanada
- Red Devil - Amerika
- Red Dog - Amerika
- Red Lake - Kanada
- Refugio - Amerika
- Rennes - Fransa
- Reno - Amerika
- Rensselaer - Amerika
- Renton, WA - Amerika
- Repulse Bay - Kanada
- Resistencia - Arjantin
- Resolute Bay - Kanada
- Retalhuleu - Guatemala
- Reus - İspanya
- Revelstoke - Kanada
- Rewa - Hindistan
- Reyes - Bolivia
- Reykjavik - İzlanda
- Reynosa - Meksika
- Rheindahlen - Almanya
- Rhinelander - Amerika
- Riberalta - Bolivia
- Rice Lake - Amerika
- Richard Toll - Senegal
- Richards Bay - Güney Afrika
- Richfield - Amerika
- Richmond - Avustralya
- Rif - İzlanda
- Rigolet - Kanada
- Rimini - İtalya
- Rimouski - Kanada
- Rio Alzucar - Panama
- Rio Branco - Brezilya
- Rio Cuarto - Arjantin
- Rio De Janeiro - Brezilya
- Riverside - Amerika
- Riyad - Suudi Arabistan
- Riyan - Yemen
- Rochester - Amerika
- Rock Springs - Amerika
- Rockdale - Amerika
- Roma - İtalya
- Roosevelt - Amerika
- Roseburg - Amerika
- Rotterdam - Hollanda
- Rotuma - Fiji
- Ruse – Bulgaristan
R Harfiyle Başlayan Ülkeler
Dünya genelinde r harfiyle başlayan 3 adet ülke mevcuttur. Diğer harflerle karşılaştığımızda daha kısa bir ülke listesinden söz etmek mümkündür. İşte r harfiyle başlayan ülkeler ve başkentleri:
- Rusya (Başkenti Moskova)
- Romanya (Başkenti Bükreş)
- Ruanda (Başkenti Kigali)
Türkiye'de R Harfiyle Başlayan Şehir İsimleri
Ülkemizde yer alan 81 ilin yalnızca bir tanesi r harfiyle başlamaktadır. Bu il Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Rize’dir.
R Harfiyle Başlayan Başkentler
R harfiyle başlayan başkent isimlerini sorduğumuzda pek çoğumuzun aklına İtalya’nın başkenti Roma şehri gelir. Hem tarihi dokusu hem de günümüze ulaşan eserleriyle adeta yaşayan bir müze olan bu şehrin aklımıza gelmesinin sebeplerinden birisi de yıllar içinde kazandığı popülaritedir. Dünya üzerinde Roma ile birlikte r harfiyle başlayan 7 adet başkent bulunmaktadır. İşte, r harfiyle başlayan başkentler ve bağlı oldukları ülkelerin isimleri:
- Rabat - Fas
- Reykjavík - İzlanda
- Riga - Letonya
- Riyad - Suudi Arabistan
- Road Town - Britanya Virjin Adaları
- Roma - İtalya
- Roseau - Dominika
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