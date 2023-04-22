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S&P, İngiltere'nin kredi notu görünümünü negatiften durağana çevirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), İngiltere'nin kredi notunu "AA/A-1+" olarak teyit ederken, not görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirdi.

S&P, İngiltere'nin kredi notu görünümünü negatiften durağana çevirdi
AA

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, İngiltere'nin kredi notunun teyit, not görünümünün ise revize edildiği bildirildi.

Açıklamada, İngiltere'nin kredi notunun "AA/A-1+" olarak teyit edildiği, not görünümünün ise "negatif"ten "durağan"a çevrildiği aktarıldı.

İngiltere ekonomisinin bu yıl ılımlı bir şekilde daralmasının beklendiği belirtilen açıklamada, ancak kısa vadeli aşağı yönlü ekonomik risklerin azaldığına inanıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bununla birlikte orta vadeli büyümenin tarihsel ortalamaların altında olacağını tahmin ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

İngiltere hükümetinin eylül 2022'de teklif edilen finanse edilmeyen bütçe önlemlerinin çoğundan vazgeçme kararının ülke için mali görünümü desteklediğine dikkat çekilen açıklamada, ayrıca başta doğal gaz olmak üzere enerji fiyatlarındaki düşüş nedeniyle hükümetin enerji destek programının tahmin edilenden önemli ölçüde daha az maliyetli olduğu aktarıldı.

Açıklamada, İngiltere ekonomisinin bu yıl yüzde 0,5 daralmasının, gelecek 3 yılda ise sırasıyla yüzde 1,5, yüzde 1,8 ve yüzde 1,6 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

MISIR'IN NOT GÖRÜNÜMÜ 'NEGATİF'

Ayrıca S&P, Mısır'ın kredi notu da "B/B" olarak teyit ederken, not görünümünü dış finansman riskleri nedeniyle "durağan"dan "negatif"e çevirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, negatif görünümün Mısır makamları tarafından uygulanan politika önlemlerinin döviz kurunu istikrara kavuşturmak ve ülkenin yüksek dış finansman ihtiyaçlarını karşılamak için döviz girişlerini çekmek için yetersiz kalabileceği risklerinden kaynaklandığı belirtildi. Açıklamada, Mısır ekonomisinin bu ve gelecek 3 yılda yüzde 4'er büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Öte yandan S&P, Yunanistan'ın kredi notunu "BB+/B" olarak teyit ederken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.

S&P'den yapılan açıklamada, pozitif görünümün, Yunanistan'ın yapısal reformları uygulama konusunda son dönemdeki güçlü performansını geliştireceği yönündeki görüşü yansıttığı ve hükümetin genel olarak sürdürülebilir olduğu düşünülen iyileştirmelerle mali açığı tahmin ettiğinden daha hızlı kapattığı aktarıldı. Açıklamada, Yunanistan ekonomisinin bu yıl yüzde 2,5, gelecek yıl yüzde 2,4, 2025'te yüzde 2,9 ve 2026'da yüzde 3,1 büyümesinin beklendiği bildirildi.

Kredi derecelendirme kuruluşu, İtalya'nın kredi notunu ise "BBB/A-2" ve not görünümünü "durağan" olarak teyit etti.

İtalya ekonomisinin bu yıl yüzde 0,4, gelecek yıl yüzde 1, 2025 ve 2026'da ise yüzde 1,4'er büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Fotoğraf: Reuters

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