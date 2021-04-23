DHA

İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Turan Güneş Caddesi Baç Kavşağı mevkiinde, üzerinde saat olan direğe arılar oğul verdi.

Çevre esnafın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada fırıncı Ekrem Çakmak, üzerindeki montu siper ederek arıları bulundukları yerden almak istedi. Çakmak'ın arıların üzerine su sıkıp, süpürge ile bulundukları yerden almaya çalıştığı sırada itfaiye ekibi bölgeye geldi.

Arı kıyafeti giyerek duruma müdahale eden itfaiyeciler, kraliçe arıyı yanlarında getirdikleri kovanın içine alarak diğer arıların da gelmesini sağladı.