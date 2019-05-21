Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, tüm dünya gibi Türkiye’de de diziseverlerin merak ve heyecanla takip ettiği ‘Game of Thrones’un 8. ve final bölümü düzenlenen özel gösterimde Amerika ile aynı anda önceki akşam yüzlerce kişiyle birlikte izlendi. Etkinlikte, izlenme rekorları kıran yapımın final bölümü, özel olarak hazırlanan mekanda heyecanla takip edildi. Kurulan afiş ve standlardaki esprili maketler davetlilere eğlenceli anlar yaşattı.

Burcu Biricik, Arzum Onan ve oğlu Can Aslantuğ gibi ünlü isimlerde gecede yerini aldı. Ünlü isimler, "Dizinin büyük hayranıyız. Saate aldırış etmeden izlemek için geldik. Takip ettiğimiz bu dizi gerçekten çok başarılıydı" şeklinde konuştu.



