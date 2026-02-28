'Saatleri Ayarlama Enstitüsü' AKM'de

SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ölümsüz eseri Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Serdar Biliş’in yönetmenliği ve uyarlamasıyla AKM’de sahnelenecek. Doğu ile Batı, eski ile yeni arasında sıkışmış bir toplumun hicivli portresi, sinema ve tiyatronun iç içe geçtiği çağdaş bir yorumla izleyiciyle buluşacak. Başarılı oyuncu Serkan Keskin, onlarca farklı karaktere büründüğü performansıyla çok katmanlı bir oyunculuk şöleni yaşatacak. Bireyin zamanla, kimlikle ve modernleşme ile kurduğu çatışmalı ilişkiyi sahneye taşıyacak olan oyun, Tanpınar’ın zamansız yazım gücünü çarpıcı bir dille izleyiciye aktaracak.

REKLAM

Saatleri Ayarlama Enstitüsü; 01 Mart saat 20.30’da AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda.

FAUST

Ankara Devlet Tiyatrosu, Johann Wolfgang von Goethe’nin başyapıtı “Faust” ile AKM Tiyatro Salonu’nda seyirciyle buluşacak. Zehra Aksu Yılmazer’in çevirisi, Ali Berktay’ın uyarlaması ve Ayşe Emel Mesci’nin rejisiyle sahneye taşınan yapım, insanın bilgi, iktidar ve anlam arayışını merkezine alacak. Oyun, ruhunu şeytana satan Faust karakteri üzerinden modern insanın parçalanmış dünyasını güçlü bir sahne diliyle ele alacak. Geniş oyuncu kadrosu, eserin felsefi derinliğini ve dramatik yoğunluğunu sahnede görünür kılacak. Yapım, Sanayi Devrimi sonrası insanın ruhsal dönüşümünü bugünün seyircisiyle buluşturacak. Devlet Tiyatroları’nın 75. yılında sahnelenecek olan Faust, klasik bir metni çağdaş bir yorumla yeniden canlandırıyor.

Faust-Ankara Devlet Tiyatrosu; 01, 07 ve 14 Mart saat 14.00’te ve 06, 07, 13 ve 14 Mart saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda. REKLAM ZAKİRAN ENSEMBLE Türkiye’nin geleneksel ve tasavvufî müzik mirasını modern sahne diliyle buluşturan Zakiran Ensemble, 02 Mart saat 20.30’da AKM Çok Amaçlı Salon’da dinleyiciyle buluşacak. Tekke Mûsikîsi'nin nâdîde ve köşede kalmış eserlerini icra eden Zâkirân Ensemble, bu kez M. Enes Üstün'ün solistliği eşliğinde Ramazan ayı için özel hazırlanmış bir repertuar sunacak. Zikir, ilahi ve nefes geleneğinden beslenen topluluk, klasik Türk müziği, halk müziği ve dinî-tasavvufî repertuvarın seçkin örneklerini özgün düzenlemelerle icra edecek. Konserde geleneksel enstrümanların yanı sıra çok sesli vokal düzenlemeler ve ritmik zenginlik dikkat çekecek. Topluluk, güçlü yorumuyla dinleyicilere yalnızca bir müzik dinletisi sunmakla kalmayacak; aynı zamanda ruhsal bir atmosfer ve kültürel bir yolculuk yaşatacak. REKLAM Zakiran Ensemble; 02 Mart saat 20.30’da AKM Çok Amaçlı Salon’da. RAMAZANNÂME (TERÂVİH USÛLÜ TAKIM) İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, sanat yönetmenlerinden M. İhsan Özer’in 2007 yılında bestelediği “Ramazannâme” adlı eseri ilk kez seslendirecek. Konser, 03 Mart Salı günü AKM Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek. Güfteleri Alvarlı Efe Hazretleri’nin Divanı’ndan seçilen eser, Terâvih Usûlü Takım formunda bestelenmiş özel bir çalışma olacak. Programda ayrıca Nihâvend makamında ilahiler icra edilecek. Topluluk, Ramazan ayının manevi atmosferini Türk musikisinin zarif ve derinlikli diliyle dinleyicilere aktaracak. Sanat Yönetmeni Bahri Güngördü yönetiminde sahne alacak topluluk, kadim musikimizin irfani yönünü güçlü bir repertuvarla yorumlayacak. Etkinliğin yönetmenliğini ise M. İhsan Özer üstlenecek.

REKLAM Ramazannâme (Terâvih Usûlü Takım)-İstanbul Tarihi Türk Müzik Topluluğu; 03 Mart saat 20.30’da AKM Tiyatro Salonu’nda. ÇALIJAZZ-BAHADIR TATLIÖZ Türk pop müziğinin güçlü yorumcularından Bahadır Tatlıöz, 03 Mart saat 20.30’da AKM Çok Amaçlı Salon’da dinleyicisiyle buluşacak. Sanatçı, Çalıjazz etkinlikleri kapsamında gerçekleştireceği konserde sevilen şarkılarını ve geniş repertuvarını müzikseverlerle paylaşacak. Çalıjazz-Bahadır Tatlıöz; 03 Mart saat 20.30’da AKM Çok Amaçlı Salon’da. TROYA Anadolu Ateşi Dans Topluluğu Troya efsanesine hayat vererek sanat tarihinin bu ölümsüz eserine anayurdundan üç bin yıl sonra merhaba diyor. Hitit Kralı Tuthalia’dan, Akhileus’a, Büyük İskender’den Roma İmparatoru Sezar’a, Pers Kralı Kserkses’ten Bizans Kralı Konstantinus’a, Fatih Sultan Mehmet’ten Mustafa Kemal Atatürk’e kadar çağlar aşan dünya liderlerinin düşlerini süsleyen ışıklı şehir Troya’nın yıkıntılarından yükselen çığlık ve 3000 yıllık mistik bir düş sahnede yeniden hayat buluyor. Anadolu Ateşi, yitik bir mitin gölgesinde sürdürülen hummalı bir çalışma ile gerçekleşen bu müzikal başkaldırıyı sanatseverlerle buluşturuyor. REKLAM Troya-Anadolu Ateşi; 03 Mart saat 20.30’da Türk Telekom Opera Salonu’nda. ROMEO VE JULIET William Shakespeare’in ölümsüz trajedisi Romeo ve Juliet, Sergey Prokofyev’in yorumuyla AKM sahnesine taşınıyor. Romeo ve Juliet’in trajik hikâyesi, Prokofyev’in güçlü müziği ve zarif adımlarla şekillenen koreografi ile unutulmaz bir görsel ve işitsel şölene dönüşüyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin de repertuvar geçmişinde özel bir yere sahip olan ve yıllardır heyecanla beklenen Prokofyev'in Romeo ve Juliet balesi, bu kez ünlü koreograf Ricardo Amarante'nin özellikle İstanbul Devlet Opera ve Balesi dansçıları için yaptığı özgün koreografiyle AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda seyircinin beğenisine sunuluyor.

Romeo ve Juliet-İstanbul Devlet Opera ve Balesi; 04, 12 Mart saat 20.30’da, 14 Mart saat 15.00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda. REKLAM "HAYAL NAĞME" (KARAGÖZ MÜZİKLERİ) İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi İcra Heyeti, “Hayal Nağme” başlıklı konser programında Karagöz müziklerini sanatseverlerle buluşturacak. Geleneksel Türk gölge oyununun müzikal mirasının sahneye taşınacağı programda, Karagöz fasıl geleneğinin seçkin örnekleri icra edilecek. Konser hem musikî hem de sahne sanatları açısından zengin bir içerik sunacak. 4 Mart’ta AKM Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek olan programın şefliğini Aylin Şengün Taşçı üstlenecek. Yardak görevini Göher Uygur yürütürken, Karagöz sanatçısı (Hayalî) olarak ise Enis Ergün sahnede yer alacak. "Hayal Nağme" (Karagöz Müzikleri)-İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi İcra Heyeti; 04 Mart saat 20.30’da AKM Tiyatro Salonu’nda. REKLAM DON GIOVANNI İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Avusturyalı müzik dehası Wolfgang Amadeus Mozart’ın ünlü operası “Don Giovanni”yi sahneye taşıyacak. Lorenzo Da Ponte’nin kaleme aldığı librettosu ile kara komedi olarak tanımlanan “Don Giovanni”, insan doğasının en iyi ve en kötü yanlarını sergileyecek. Ruhsal ve dünyevi arzular, komedi ve trajediyle birlikte Mozart’ın dehasıyla birleşecek. Aytaç Manizade’nin sahneye koyduğu eserde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrasını İbrahim Yazıcı ve Christian Blex yönetecek.

Don Giovanni–İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 5 Mart saat 20.00, 07 Mart saat 15.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda. İLAHİLER, DEYİŞLER VE NEFESLER Türkiye’nin önde gelen santur icracılarından, bestecilerinden ve müzik yapımcılarından Sedat Anar, “Nefesler İlahiler Deyişler” konseriyle 5 Mart saat 20.00’de AKM Çok Amaçlı Salon’da dinleyiciyle buluşacak. Programda kendisine usta erbaneci (def) Selahattin Anar eşlik edecek. REKLAM Anar kardeşler, repertuvarda Yunus Emre, Aziz Mahmud Hüdâyî, Mevlâna ve Niyazi-i Misri gibi Anadolu’da yaşamış mutasavvıf şairlerin şiirlerinden yapılan bestelere yer verecek. Programda ayrıca Edip Harabi, Nesimi ve Sah Hatayi gibi Alevi-Bektaşi geleneğinin önemli şairlerinin eserlerinden besteler de icra edilecek. İlahilerin ve deyişlerin birlikte seslendirileceği konser programı, santur ve erbane eşliğinde müziğin birleştirici gücünü dinleyicilere hissettirecek. İlahiler, Deyişler ve Nefesler; 5 Mart saat 20.30’da AKM Çok Amaçlı Salon’da. AYKUT KUŞKAYA İLE AKUSTİK İLAHİLER Türk tasavvuf müziğinin sevilen yorumcularından Aykut Kuşkaya, “Akustik İlahiler” konseriyle 7 Mart saat 20.30’da Atatürk Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salon’da dinleyiciyle buluşacak. Sanatçı, konserde manevi temalı eserleri akustik düzenlemeler eşliğinde seslendirecek. Program, sade enstrümantasyon ve güçlü vokal yorumu ile şekillenecek. Aykut Kuşkaya, repertuvarında yer alan ilahileri yalın ve etkileyici bir müzikal anlatımla icra edecek. Konser, dinleyicilere huzurlu ve içe dönük bir atmosfer sunacak. Akustik düzenlemeler, eserlerin söz ve anlam dünyasını ön plana çıkaracak. Performans, manevi müzik geleneğinin seçkin örneklerini sahneye taşıyacak.

REKLAM Aykut Kuşkaya ile Akustik İlahiler; 7 Mart saat 20.30’da AKM Çok Amaçlı Salon’da. 45’LİK PLAK ŞARKILARI “Nostaljik 45’lik Plak Şarkıları” konseri, müzikseverleri geçmişin unutulmaz şarkılarıyla buluşturacak. Ülkemizde hayata geçirdiği projeler ve verdiği konserlerle geniş bir dinleyici kitlesinin beğenisini kazanan Teyfik Rodos, sahnede nostalji dolu bir repertuvar seslendirecek. Sanatçı, 45’lik plak dönemine damga vurmuş eserleri güçlü yorumu ve sahne enerjisiyle dinleyicilere sunacak. Konserde, dönemin en dikkat çeken solistlerinden Nil Burak konuk sanatçı olarak sahne alacak. Vokalde Elvan Demircan’ın yer alacağı konserde sanatçılara Kaya Demircan yönetimindeki 45’lik Orkestrası eşlik edecek. Konser, 7 Mart Cumartesi akşamı Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilecek. 45’lik Plak Şarkıları; 07 Mart saat 21.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda. REKLAM PUCCINI'NİN KADINLARI İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında özel bir konserle sanatseverlerin karşısına çıkacak. “Puccini’nin Kadınları” başlıklı konser, 08 Mart saat 20.30’da AKM Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek. Konser programı, İtalyan besteci Giacomo Puccini’nin operalarında yer alan kadın karakterleri odağına alacak. Verismo estetiğinin gündelik hayata tuttuğu aynayı kadın deneyimi üzerinden yorumlayacak olan konser, Puccini’nin sahnesindeki kadın temsillerini çok katmanlı bir bakış açısıyla ele alacak. Program, kadın karakterleri yalnızca aşkın ya da trajedinin taşıyıcısı olarak değil; kırılganlık ile güç, fedakârlık ile seçim ve itaat ile direniş arasında var olan öznel figürler olarak değerlendirecek. Gecede solist olarak Evren Ekşi, Şebnem Ağrıdağ Kışlalı, Mine Kurtoğlu, Burçin Savigne ve Hande Soner Ürben sahne alacak. Sanatçılara piyanoda Yuliya Bapova eşlik edecek.

REKLAM Puccini'nin Kadınları-İstanbul Devlet Opera ve Balesi; 08 Mart saat 20.30’da AKM Tiyatro Salonu’nda. HİCAZ FASLI İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu, Ramazan Fasılları kapsamında 8 Mart 2026 tarihinde saat 14.00’te Atatürk Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salon’da “Hicaz Faslı” konserini gerçekleştirecek. Programda, Türk musikisinin en seçkin makamlarından biri olan Hicaz makamında bestelenmiş eserler icra edilecek. Konser, geleneksel fasıl düzeni esas alınarak hazırlanacak ve klasik repertuvarın önemli örneklerini bir araya getirecek. Topluluk, Hicaz makamının karakteristik ezgi yapısını ve duygusal derinliğini yansıtan eserleri bütünlüklü bir akış içinde sunacak. Konserin yönetmenliğini Muhammed Ceylan üstlenecek. Hicaz Faslı-İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu; 8 Mart saat 14.00’de AKM Çok Amaçlı Salon’da. HOMELAND FEAT. DİLEK TÜRKKAN REKLAM Tuluğ Tırpan ve Serkan Çağrı liderliğindeki Homeland, cazın özgür ruhunu Anadolu’nun köklü ezgileriyle buluşturuyor. Projede, güçlü sesiyle Dilek Türkan sahneye eşlik edecek. Quartet olarak Aşık Veysel gibi büyük ustalardan ilham alan melodileri cazın enerjisiyle harmanlayan topluluk, geleneksel müzik mirasını çağdaş bir yorumla yeniden şekillendiriyor. Perküsyonda Mehmet Akatay ve basta Mehmet Özen’in eşlik ettiği Homeland, doğaçlamaya dayalı performans diliyle her konserde farklı bir müzikal hikâye anlatıyor. Kendine özgü performans diliyle her konserde farklı bir müzikal hikâye kuran Homeland, dinleyiciyi hem coşkulu hem de derinlikli bir yolculuğa davet ediyor.

Homeland feat. Dilek Türkan; 8 Mart saat 20.30’da Türk Telekom Opera Salonu’nda. AFRO-ARAB SUFİ MÜZİK KONSERİ Moritanya asıllı Türk müzisyen, besteci ve performans sanatçısı Abdullah Kaymak, 10 Mart saat 20.30’da Atatürk Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salon’da dinleyiciyle buluşacak. Sanatçı, Afro-Arap ve Türk sufi müziğini bir araya getiren özgün repertuvarını sahneye taşıyacak. Program, yüksek enerjili ilahiler ve meşk geleneğinden beslenen performans anlayışıyla şekillenecek. Abdullah Kaymak, geleneksel makamlar ve ritimler üzerine kuracağı eserlerinde caz ve blues öğelerine de yer verecek. REKLAM Konser, farklı coğrafyaların müzikal birikimini aynı sahnede buluşturacak ve dinleyicilere güçlü bir ritmik yapı ile zengin bir melodik çeşitlilik sunacak. Sanatçı, kültürler arası etkileşimi yansıtan performansıyla sahnede dinamik bir atmosfer oluşturacak. Afro-Arab Sufi Müzik Konseri; 10 Mart saat 20.30’da AKM Çok Amaçlı Salon’da. TÜRK MÜZİĞİNİN MUAZZEZ SESİ "MUAZZEZ ABACI ANISINA" İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu, Türk müziğinin unutulmaz yorumcularından Muazzez Abacı anısına özel bir konser gerçekleştirecek. Konser, 11 Mart saat 20.30’da AKM Tiyatro Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak. Türk müziği hafızasında yalnızca güçlü bir ses olarak değil; aynı zamanda zarafeti, yorum gücü ve sahne duruşuyla iz bırakan Muazzez Abacı’nın zamana meydan okuyan eserleri, bu özel gecede yeniden hayat bulacak. Sanat yönetmenliğini Bora Kayalar’ın üstleneceği gecede solist olarak Eda Karaytuğ ve Uğur Çınar sahne alacak. İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu, Muazzez Abacı’nın repertuvarında iz bırakan eserleri özenle hazırlanmış bir program eşliğinde seslendirecek.

REKLAM Türk Müziğinin Muazzez Sesi " Muazzez Abacı Anısına"- İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu; 11 Mart saat 20.30 AKM Tiyatro Salonu’nda. ALÂEDDİN YAVAŞÇA 100 YAŞINDA Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, “Alâeddin Yavaşça 100 Yaşında” başlığıyla, 15 Mart saat 11.30’da Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda dinleyiciyle buluşacak. Türk musikisinin son dönemine damga vuran en önemli ses sanatçılarından ve bestekârlarından Alâeddin Yavaşça’nın 100’üncü doğum yıl dönümü anısına hazırlanan programda, bestekârın geçmişte çok az icra edilmiş Rahâtülervah makamındaki klasik takımı seslendirilecek. Konser, Yavaşça’nın sanat hayatındaki birikimini ve musikimize katkılarını yansıtan özel bir repertuvarı dinleyiciye sunacak. Programda ayrıca, Yavaşça’nın yetişmesinde katkıları bulunan Subhi Ezgi, Zeki Arif Ataergin, Ekrem Karadeniz, Subhi Ziya Özbekkan, Münir Nureddin Selçuk, Refik Fersan, Sadeddin Arel, Fehmi Tokay, Sadeddin Kaynak, Nuri Halil Poyraz, Artaki Candan ve Mesud Cemil’in eserleri de yer alacak. Konserde, Yavaşça’nın öğrencisi olan solist Atakan Akdaş dört eser seslendirecek. Koro, şef Mehmet Güntekin yönetiminde sahne alacak. REKLAM Alâeddin Yavaşça 100 Yaşında-Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu; 15 Mart saat 11.30’da AKM Tiyatro Salonu’nda. TERRA MAGICA Coğrafyalar arası müzikal yolculuklarıyla dikkat çeken Terra Magica konserinde Latin Amerika ritimleri, Akdeniz tınıları ve çağdaş doğaçlama dili aynı sahnede buluşacak. Gitarda Erdem Sökmen, piyanoda Tuluğ Tırpan, elektrik basta Eylem Pelit ve davulda Volkan Öktem’den oluşan topluluk, farklı kültürleri iç içe geçiren dinamik bir müzikal akış sunacak. Her biri kendi alanında özgün üretimleri ve güçlü sahne performanslarıyla tanınan sanatçılar, bu projede kolektif bir anlatı kurarak dinleyiciyi çok katmanlı bir müzikal deneyime davet ediyor. Terra Magica’nın repertuvarı, ritmik zenginliği ve doğaçlamaya dayalı etkileşimiyle sahnede anlık olarak şekillenen, sınırları esnek bir müzikal atmosfer yaratıyor. Cazın özgür ruhu ile sıcak Akdeniz ve Latin ezgileri, AKM atmosferinde unutulmaz bir geceye dönüşecek.

REKLAM Terra Magica; 15 Mart saat 20.30’da Türk Telekom Opera Salonu’nda. MEMO NAZİRESİ İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu, “Memo Naziresi” başlıklı konserini 16 Mart saat 20.30’da Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirecek. Konserin yönetmenliğini Selim Güler üstlenecek. Programda, Türk musikisinin seçkin eserleri geleneksel üslup ve yorum anlayışı çerçevesinde seslendirilecek. Repertuvar, klasik form ve makam zenginliğini yansıtan eserlerden oluşacak. Solistler Güzin Değişmez ve Alper Ayorak, topluluk eşliğinde sahne alacak. Memo Naziresi-İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu; 16 Mart saat 20.30’da AKM Tiyatro Salonu’nda. RAMAZAN “GÖNÜL MAKAMI“ İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Ramazan ayının manevi atmosferini yansıtan “Gönül Makamı” konseriyle sanatseverlerle buluşacak. Konser, 17 Mart tarihinde saat 20.30’da Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek. Konserin şefliğini ise Uğur Kaya üstlenecek. Programda solist olarak Cumali Özkaya, Emirhan Kartal, İrfan Yıldırım, M. Evren Hacıoğlu, Çiğdem Elmas, Hamdiye Erol, Neşe Demir ve Seher Çelik sahne alacak. REKLAM Ramazan “Gönül Makamı“-İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu; 17 Mart saat 20.30’da AKM Tiyatro Salonu’nda. AMADEUS İngiliz yazar Peter Shaffer tarafından kaleme alınan ve dünya müzik tarihinin iki önemli bestecisi Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’nin çarpıcı hikâyesini konu alan “Amadeus”, 17 Mart saat 21.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda tiyatroseverlerle buluşacak. Usta yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle sahnelenen yapımın başrollerini Selçuk Yöntem (Antonio Salieri) ve Tansu Biçer (Wolfgang Amadeus Mozart) paylaşacak.

Amadeus; 17 Mart saat 21.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda. SEMÂ NEDİR BİLİR MİSİN? "SEMA MUKABELESİ DENEYİMİ" Yüzyıllık kadim Mevlevî geleneği, dijital sanatın sunduğu imkanlarla buluşarak yepyeni bir deneyim alanına taşınıyor. Postnişin M. Fatih Çıtlak ve Sanat Yönetmeni Yüce Gümüş liderliğinde hazırlanan disiplinler arası bu çalışma, Mevlevî mukabelesi ve sema törenini görsel ve işitsel katmanlarla zenginleştiriyor. REKLAM Proje, semazenlerin zihinsel ve duygusal ritimlerinden ilham alarak, semanın üstün estetiğini ve aynı zamanda içsel yolculuğunu anlatan dijital yansımalarla izleyiciye aktarıyor. Bu çok yönlü çalışma, izleyenlerin semanın derin sembolik anlamlarını daha önce hiç olmadığı kadar yakından deneyimlemesine olanak tanıyor. Kadim mirasa ışık tutan bu dijital sema, çağdaş sanatın diliyle izleyicilerin kalplerinde güçlü bir duygusal etki yaratmayı hedefliyor. Semâ Nedir Bilir Misin? "Sema Mukabelesi Deneyimi"- İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu; 18 Mart saat 20.30’da AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda. METALLICA MUSA GÖÇMEN SENFOROCK Dünyaca ünlü rock grubu Metallica’nın zamana meydan okuyan şarkıları, Musa Göçmen yönetimindeki Senforock tarafından 21 Mart saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu sahnesinde yepyeni bir boyuta taşınıyor. Konser, Metallica’nın rock tarihine damgasını vuran klasiklerini, güçlü orkestral düzenlemeler ve devasa senfonik bir kadro ile sahneye taşıyacak. Milyonların hayranlığını kazanmış melodiler, Senforock’un enerjik yorumu ve görkemli sahne atmosferiyle birleşerek dinleyicilere unutulmaz bir deneyim sunacak.

Metallica Musa Göçmen Senforock; 21 Mart saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda. REKLAM ŞANLI TARİHİMİZ MEHTER İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, 24 Mart Salı günü Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda “Şanlı Tarihimiz Mehter” konseriyle sanatseverlerle buluşacak. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in manevi iklimi, ecdat yadigârı mehterin vakur ve coşkulu tınılarıyla sahnede yankılanacak. Sanat yönetmenliğini Bahri Güngördü’nün üstlendiği ve Mehterbaşı Şükrü Alkan komutasındaki topluluk, mehterin disiplinli yapısını Ramazan’ın zarafetiyle buluşturacak. Şanlı Tarihimiz Mehter-İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu; 24 Mart saat 19.30’da AKM Tiyatro Salonu’nda. BENCE KATİL ÖLDÜRDÜ İstanbul Devlet Tiyatrosu, “Bence Katil Öldürdü” oyununu sahneleyecek. Oyun, Kurtcebe Turgul’ün kaleminden çıkarken, sahne yönetmenliğini Gökhan Kocaoğlu üstlenecek. Paris’in seçkin bir semtindeki devasa bir malikanede işlenen gizemli bir cinayeti konu alan yapım, izleyiciyi hem sürprizlerle dolu bir polisiye hem de bol kahkahalı bir komedi yolculuğuna çıkaracak. REKLAM Oyun, nereden geldiği belirsiz dedektif Antoine Hercule De Potasse’ın cinayeti çözmeye çalışması, dünyanın en gaddar insanı payesini taşıyan polis komiseri, maktulün gizemli eşi ve oğlu, Çorum yöresi türküleri ve yoğurdun kökeni tartışmaları gibi sıra dışı unsurlarla ilerleyecek. İzleyiciler, geleneksel “katil kim?” polisiyelerinin aksine cinayet mahallinde kahkaha dolu anlar yaşayacak.

Bence Katil Öldürdü-İstanbul Devlet Tiyatrosu; 27 ve 28 Mart saat 20.00’de, 28 Mart ve 29 Mart saat 15.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda. EDUSA-''BİR ANADOLU HİKAYESİ'' İstanbul Devlet Opera ve Balesi, yeni prodüksiyonu “Edusa – Bir Anadolu Hikayesi”ni 28 Mart saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu sahnesinde izleyiciyle buluşturacak. Eser, bugün Anadolu topraklarında yer alan Lidya Krallığı’nın zenginliği, siyasi gerilimleri ve insan hikâyelerini sahneye taşıyor. “Edusa”, yalnızca bir dönemin değil, Anadolu’nun binlerce yıllık tarihî hafızasının sahneye yansıması olarak tasarlanmış bir prodüksiyon olarak öne çıkacak. Eserin müziği Güldiyar Tanrıdağlı tarafından bestelenen; librettosu ise İskender Pala tarafından kaleme alındı. Rejisör Caner Akın, “Gilgameş” prodüksiyonuyla dikkat çeken yenilikçi sahne dili ve çağdaş yaklaşımını bu yapımda da sürdürerek, geleneksel opera anlatısını deneysel sahneleme ve güçlü görsel tasarım unsurlarıyla buluşturacak. REKLAM Edusa-''Bir Anadolu Hikayesi''-İstanbul Devlet Opera ve Balesi; 28 Mart saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda. İMGESEL SANAT YOLCULUĞUNDA 50 YIL "SUAT ARIKAN" Suat Arıkan, sanat yolculuğunun 50. yılında 30 Mart saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda özel bir konserle izleyiciyle buluşacak. Bu konser, Arıkan’ın yarım asırlık sanat birikimini sahnede deneyimleme fırsatı sunacak. Sanatçının konser programı hem operadaki özgün sesi hem de uzun yıllar boyunca geliştirdiği müzikal yorum gücünü ön plana çıkaracak. Suat Arıkan, sahnede yalnızca bir vokal performans sergilemekle kalmayacak; disiplinli üretim anlayışını ve yarım asırlık birikimini her eserde izleyiciye aktaracak. Konser, izleyiciyi hem duygusal hem de estetik bir yolculuğa çıkaracak, her notasıyla sanatçının üretime ve sanata bağlılığını gözler önüne serecek.

İmgesel Sanat Yolculuğunda 50 Yıl "Suat Arıkan"-İstanbul Devlet Opera ve Balesi; 30 Mart saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda. REKLAM BİR SAFÂ BAHŞEDELİM İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu, “Bir Safâ Bahşedelim” konseri ile müzikseverlerle buluşacak. Konser, 31 Mart saat 19.30’da AKM Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek. Sanat Yönetmenliğini Osman Kırklıkçı’nın üstlendiği konserde, izleyiciler Hüzzam makamının engin dünyasında eşsiz bir müzikal yolculuğa çıkarılacak. Konserde, topluluğun icra edeceği birbirinden değerli ve az bilinen eserler ile Hüzzam makamının özgün melodileri dinleyicilerle buluşturulacak. Ayrıca misafirler, konser kapsamında saz eserlerinden oluşan özel bir repertuarı da dinleme fırsatı bulacak. Bir Safâ Bahşedelim-İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu; 31 Mart saat 19.30’da AKM Tiyatro Salonu’nda. İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI DENİZBANK KONSERLERİ REKLAM İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, DenizBank Konserleri kapsamında 6 Mart saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda müzikseverlerle buluşacak. Konser programı, İngiltere rüzgârlarını sahneye taşıyacak iki önemli eserden oluşacak. Gecede, İngiliz ulusal müziğinin önde gelen bestecilerinden Edward Elgar’ın Viyolonsel Konçertosu seslendirilecek. Eser, uluslararası alanda saygın bir kariyere sahip Belçikalı viyolonsel sanatçısı David Cohen tarafından yorumlanacak. Orkestrayı, genç kuşağın dikkat çeken şeflerinden Nicolò Umberto Foron yönetecek. Programda, “Senfoninin Babası” unvanıyla anılan ve bu türün gelişiminde belirleyici rol üstlenen Joseph Haydn’ın “Londra” başlıklı son senfonisi seslendirilecek. Bestecinin İngiltere’de kaleme aldığı ve olgunluk döneminin önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen bu senfoni, klasik dönem müziğinin zarafetini ve yapısal ustalığını yansıtacak.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Denizbank Konserleri; 06 Mart saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda. İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI DENİZBANK KONSERLERİ DenizBank Konserleri serisi kapsamında Dünya Kadınlar Günü haftasında 13 Mart’ta İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası iki güçlü kadın sanatçıyla birlikte dinleyicilerin karşısına çıkacak. Konserde solist olarak Devlet Sanatçısı Gülsin Onay sahne alırken, orkestrayı uluslararası alanda başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken Kolombiyalı şef Lina Gonzales Granados yönetecek. Yaşamı boyunca müziğe emek vererek güçlü bir kariyer inşa eden Gülsin Onay, gecede romantik dönemin en önemli bestecilerinden Frédéric Chopin’in 2. Piyano Konçertosu’nu seslendirecek. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Denizbank Konserleri; 13 Mart saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda. REKLAM İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI DENİZBANK KONSERLERİ İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, DenizBank Konserleri kapsamında 27 Mart saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu sahnesinde izleyiciyle buluşmaya devam edecek. Konserin ilk bölümünde, Rus besteci Pyotr Ilyich Tchaikovsky’nin genellikle ilk Piyano Konçertosu’nun gölgesinde kalan, ancak en az onun kadar orijinal fikirler barındıran İkinci Piyano Konçertosu seslendirilecek. Eseri, piyano sanatçısı Evelyne Berezovsky yorumlayacak ve Tchaikovsky’nin duygusal zenginliğini dinleyiciye aktaracak. Konserin ikinci bölümünde, çocukluk duygularını ve izlenimci tınıları öne çıkaran iki Fransız eser sahnelenecek. Orkestra, Amerikalı şef Ryan McAdams yönetiminde önce Claude Debussy’nin “La Mer” (Deniz) adlı başyapıtını, ardından Maurice Ravel’in “Ma Mère L'oye” adlı eserini seslendirecek. Debussy’nin eseri, balıkçı babasından dinlediği hikâyelerle büyüyen bestecinin deniz temalı müzik dünyasını yansıtırken, Ravel’in eseri masal kahramanı “Kaz Ana” üzerinden çocuklara hitap edecek şekilde düzenlenmiş olacak.

REKLAM İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Denizbank Konserleri; 27 Mart saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda. TÜRK TELEKOM PRIME KAHVE KONSERLERİ PİYANONUN USTALARI Türk Telekom Prime Kahve Konserleri kapsamında düzenlenen “Piyanonun Ustaları” konseri, 7 Mart saat 11.00’de Türk Telekom Opera Salonu Alt Fuaye’de sanatseverlerle buluşacak. Program, barok dönemden romantik döneme uzanan seçkin eserleriyle dinleyicilere çok renkli bir müzikal yolculuk sunacak. Konser, barok müziğin en önemli bestecilerinden Johann Sebastian Bach’ın en sevilen partitalarından biriyle başlayacak. Program, erken romantik dönemin parlak temsilcilerinden Felix Mendelssohn’un başyapıtlarından birini ve 19. yüzyılın lirik anlatımıyla öne çıkan bestecisi Franz Schubert’in eserlerini bir araya getirecek. Genç sanatçı Birce Polat ve piyanist-besteci Bogatay Köprülü, solo piyano edebiyatının büyüleyici eserlerinden oluşan özel bir seçkiyi dinleyicilerin beğenisine sunacak. REKLAM Türk Telekom Prime Kahve Konserleri Piyanonun Ustaları; 7 Mart saat 11.00’de Türk Telekom Opera Salonu-Alt Fuaye’de. TÜRK TELEKOM PRİME KAHVE KONSERLERİ ANATOLIAN CLARINET CONNECTION Türk Telekom Prime Kahve Konserleri, Cumartesi Sabahları Klasiği programı kapsamında sanatseverleri seçkin projelerle buluşturmaya devam edecek. “Anatolian Clarinet Connection” konseri, 14 Mart saat 11.00’de Türk Telekom Opera Salonu Alt Fuaye’de gerçekleşecek. Programda, klarnet ailesinin farklı tınıları bir araya gelecek. Konserde Yağızcan Keskin klarnet, Çağdaş Engin basset horn ve klarnet, Onur Ustabaş bas klarnet ve Kandemir Basmacıoğlu piyano ile sahne alacak. Sanatçılar, klarnetin zengin ses dünyasını farklı dönem ve üsluplardan eserlerle dinleyiciye sunacak.

Türk Telekom Prime Kahve Konserleri Anatolian Clarinet Connection; 14 Mart saat 11.00’de Türk Telekom Opera Salonu-Alt Fuaye’de. TÜRK TELEKOM PRİME KAHVE KONSERLERİ GÜNEŞ HIZLILAR SOLO ARP RESİTALİ REKLAM Türk Telekom Prime Kahve Konserleri kapsamında düzenlenen “Güneş Hızlılar Solo Arp Resitali”, 21 Mart saat 11.00’de Türk Telekom Opera Salonu Alt Fuaye’de gerçekleştirilecek. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası arp sanatçısı Güneş Hızlılar, konser programında arp repertuvarının seçkin eserlerine ve kendi özgün düzenlemelerine yer verecek. Sanatçı, müzik ile anlatımı bir araya getireceği bu özel konserde dinleyiciyi etkileyici bir ses yolculuğuna çıkaracak. Güneş Hızlılar, bu özel resitalde arpın alışılmış sınırlarını genişletecek ve enstrümanın zengin, çok katmanlı ve beklenmedik renklerini dinleyiciyle buluşturacak. Türk Telekom Prime Kahve Konserleri Güneş Hızlılar Solo Arp Resitali; 21 Mart saat 11.00’de Türk Telekom Opera Salonu-Alt Fuaye’de. TÜRK TELEKOM PRİME KAHVE KONSERLERİ ROMANTİK ÇELLO Türk Telekom Prime Kahve Konserleri, 28 Mart saat 11.00’de Türk Telekom Opera Salonu Alt Fuaye’de “Romantik Çello” resitalini sanatseverlerle buluşturacak. Resitalin merkezinde, romantik müziğin en etkileyici eserlerinden biri olan Sergei Rachmaninov Çello ve Piyano Sonatı yer alıyor. Eser, bestecinin yoğun duygusal dünyasını güçlü melodiler, zengin piyano eşliği ve çellonun sıcak sesiyle dinleyiciye aktarıyor, derin bir müzikal yolculuğa davet ediyor. Programda ayrıca çello repertuvarından seçilmiş kısa eserler de yer alıyor. Bu parçalar, çellonun farklı karakterlerini ve anlatım gücünü ön plana çıkarırken, resitalin bütününe renk ve çeşitlilik katıyor. Ozan Evrim Tunca çello, Caroline Tyler piyano ile sahnede olacak. Konser, çello ve piyanonun samimi diyaloğu içinde dramatik ve lirik anları bir araya getirerek dinleyiciyi müziğin duygusal merkezine yaklaştıran özel bir oda müziği deneyimi sunacak.