Sabah namazı saati daha doğru ifade ile sabah namazının camilerde kılınış saati ve sabah ezanı saati Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından vatandaşların yoğun talepleri üzerine değiştirildi. Değişiklik Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabı üzerinden kamuoyu ile paylaşıldı.

SABAH EZANI VE SABAH NAMAZI VAKTİ DEĞİŞTİ

Sabah namazı ezanı imsaktan yaklaşık bir saat sonra okunup sabah namazı ezandan yaklaşık yarım saat sonra camilerde kılınıyordu. Sabah namazı imsak vakti ile güneşin doğumuna kadar kılınabiliyor. Ancak ezan imsaktan yaklaşık 1 saat sonra okunuyor, sabah namazı ise camilerde ezandan yaklaşık yarım saat sonra kılınıyordu.

Günlerin kısalması ve camilerde sabah namazı saatinin özellikle batı illerinde mesai saatine yaklaşması nedeniyle vatandaşlardan bu konu ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'na çeşitli talepler geliyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı gelen talepleri değerlendirdi ve ezan saatini imsak vaktine çekti.

Yani bundan böyle sabah ezanı imsak saatinde okunacak, sabah namazı ise camilerde imsak vaktinden yarım saat sonra kılıncak.

İSTANBUL SABAH NAMAZI EZANI SAATİ VE İMSAK VAKTİ (17 KASIM - 23 KASIM)

İstanbul İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 17 Kasım 2018 Cumartesi 06:18 07:46 12:55 15:28 17:52 19:15 18 Kasım 2018 Pazar 06:19 07:48 12:55 15:27 17:51 19:14 19 Kasım 2018 Pazartesi 06:20 07:49 12:55 15:27 17:50 19:13 20 Kasım 2018 Salı 06:21 07:50 12:56 15:26 17:49 19:13 21 Kasım 2018 Çarşamba 06:22 07:51 12:56 15:26 17:49 19:12 22 Kasım 2018 Perşembe 06:23 07:52 12:56 15:25 17:48 19:12 23 Kasım 2018 Cuma 06:24 07:53 12:56 15:25 17:47 19:11

ANKARA SABAH NAMAZI EZANI SAATİ VE İMSAK VAKTİ (17 KASIM - 23 KASIM)

Ankara İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 17 Kasım 2018 Cumartesi 06:01 07:28 12:39 15:15 17:39 19:00 18 Kasım 2018 Pazar 06:02 07:30 12:40 15:14 17:38 19:00 19 Kasım 2018 Pazartesi 06:03 07:31 12:40 15:14 17:37 18:59 20 Kasım 2018 Salı 06:04 07:32 12:40 15:13 17:36 18:59 21 Kasım 2018 Çarşamba 06:05 07:33 12:40 15:13 17:36 18:58 22 Kasım 2018 Perşembe 06:06 07:34 12:41 15:12 17:35 18:58 23 Kasım 2018 Cuma 06:07 07:35 12:41 15:12 17:35 18:57

İZMİR SABAH NAMAZI EZANI SAATİ VE İMSAK VAKTİ (17 KASIM - 23 KASIM)

İzmir İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 17 Kasım 2018 Cumartesi 06:23 07:48 13:02 15:42 18:05 19:25 18 Kasım 2018 Pazar 06:24 07:49 13:03 15:41 18:04 19:24 19 Kasım 2018 Pazartesi 06:25 07:50 13:03 15:40 18:04 19:23 20 Kasım 2018 Salı 06:26 07:51 13:03 15:40 18:03 19:23 21 Kasım 2018 Çarşamba 06:27 07:52 13:03 15:40 18:02 19:23 22 Kasım 2018 Perşembe 06:28 07:53 13:03 15:39 18:02 19:22 23 Kasım 2018 Cuma 06:28 07:54 13:04 15:39 18:01 19:22

NOT: Sabah namazı vakti imsak ile başlar güneş doğuş saatine kadar devam eder. Sabah namazı camilerde ise imsaktan yarım saat sonra kılınır!

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