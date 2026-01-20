Şaban ayı başladı mı? 2026 Diyanet takvimine göre Şaban ayı başlangıcı ve faziletleri
Üç ayların ikincisi olan Şaban ayı başlangıç tarihi merak ediliyor. Ramazan'a manevi olarak hazırlık ayı diye de anılan Şaban ayında Berat Kandili idrak edilecek. Müslümanlar bu ayda bolca dua, zikir ve tevbe ederek Allah'ın rahmetine sığınıyor. Peki, Şaban ayı ne zaman başlıyor, faziletleri neler? İşte 2026 Diyanet dini günler takvimine göre Şaban ayı tarihi...
2026 Diyanet dini günler takvimine göre Şaban ayı, 20 Ocak bugün itibarıyla başladı. Ramazan’a manevi bir hazırlık niteliği taşıyan Şaban ayında, Peygamber Efendimizin (s.a.v.) nafile oruçları diğer aylara göre daha fazla tuttuğu biliniyor. Şaban ayının son Pazartesi günü oruçlu geçirenlerin günahlarının bağışlanacağı hadis-i şerifte müjdelendi. Bu kapsamda, “Şaban ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor, Berat Kandili hangi güne denk geliyor?” sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm detaylar...
ŞABAN AYI BUGÜN İTİBARIYLA BAŞLADI
2026 Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre Şaban ayı 20 Ocak bugün itibarıyla başladı.
Peygamber (sav) Efendimiz, “Şaban benim ayımdır.” Ayrıca “Şaban günahları temizleyendir.” buyurarak Şaban ayının kadrini yüceltirdi.
ŞABAN AYININ ÖNEMİ
Şaban ayını önemli yapan özelliklerden biri, üç ayların ikincisi olmasıdır. Şaban ayının önemli bir hususiyeti de, Beraat gecesinin bu ayın on beşinci gecesine tesadüf etmesidir. Beraat gecesi, meleklerin inmesi, duaların kabul olunması, duaların geri çevrilmemesi gibi birçok fazilete sahip olduğu için, bulunduğu ayı da değerli kılmıştır.
Hz. Peygamber (s.a.v.) bir hadislerinde; “Şaban ayının yarısı (Beraat gecesi) gelince; gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz. Şüphesiz ki Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına iner ve şöyle der: Benden af dileyen yok mu? Onu affedeyim! Rızık isteyen yok mu? Rızık vereyim! Şifa dileyen yok mu? Şifa vereyim!” buyurdu.
Bir başka hadislerinde ise; “Allah Teâlâ, Şabanın on besinci gecesi (Beraat gecesi) tecelli eder ve anababaya asî olanlarla Allah'a ortak koşanlar dışında bütün kullarını bağışlar” buyurdu.
Peygamber Efendimiz, bu ayda mümkün olduğu kadar oruç tutardı. Hz. Âişe, O'nun bu davranışını şu sözleriyle ifade eder: "Rasûlüllah'ın (s.a.s) Şaban ayındaki kadar çok oruçlu olduğu bir ay görmedim."
Şaban ayı, İslam tarihinde bazı önemli olayların gerçekleşmesi açısından da önemlidir. Bunlar arasında, hicretin 2. yılına rastlayan Şaban ayı ortalarında nâzil olan Bakara 144. âyetle kıblenin Mescid-i Aksâ'dan Mescid-i Haram'a çevrilmesi ve diğer bir âyetle de Ramazan orucunun farz kılınması ile ilgili Bakara Suresinin 183-184. ayetleri sayılabilir.
BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?
Şaban ayının 15. gecesi olan ve "günahlardan arınma, beraat etme" anlamına gelen Berat Kandili, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü idrak edilecek.
ŞABAN AYI ORUCUNUN FAZİLETLERİ NELER?
Şaban ayında oruç tutmak oldukça sevap ve müstehap oruçlardandır.
Recep ve Şaban ayının orucu nafile oruçtur. Yani tutulursa sevabı çok ancak tutulmazsa herhangi bir günahı yoktur. Fakat hadisler ışığında Şaban ayında oruç tutmanın fazileti ve ecri büyüktür. Şaban ayı orucunun faziletini açıklayan hadislerde Peygamberimiz (s.a.v) Şaban ayında oruç tutmayı öğütlemiştir.
Ayşe validemiz şöyle dedi:
"Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir ayda, Şaban ayında tuttuğu oruçtan daha fazla oruç tutmazdı. Şaban ayının tamamını oruçlu geçirirdi." (Müslim, Siyam 176; İbni Mâce, Siyam 30)
"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (on beşinci günde) oruç tutun. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teala dünyaya en yakın göğe inerek (rahmet nazarı ile bakarak) fecir oluncaya kadar, 'Benden mağfiret dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım! Belaya duçar olan yok mu, ona afiyet vereyim! Şöyle olan yok mu? Böyle olan yok mu?' buyurur." (İbni Mâce, İkâmet, 191)