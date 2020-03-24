Berat Kandili ne zaman? Şaban ayı ne zaman başlıyor? Berat Kandili tarihi, dini günler takviminde hangi güne denk geliyor? soruları Berat Kandili için hazırlıklarını yapan İslam dünyasının gündeminde. Berat Kandili Allah katında temize çıkma, günahlardan bağışlanmayı ifade ediyor. Berat Kandili ile ilgili detaylar haberimizde...

ŞABAN AYI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre, Hicri 1441 yılının Şaban ayı 25 Mart Çarşamba günü yani yarın başlıyor.

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN? 2020

Şaban ayının 14. gününde idrak edilen Berat Kandili, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre, 7 Nisan Salı gününe denk geliyor.

BERAT KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ

Berat kelimesi; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak demektir. Berat ve beraet, beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak demektir. Mü’minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup, ilâhî bağışa ermeleri umulduğu için, sözlük manasına uygun olarak “Berat Gecesi” denilmiştir.

Bu geceyi ibadet ve taatle geçirmenin çok sevabi ve feyzi vardır. Bu konuda Resul-u Ekrem şöyle buyurmuştur:

"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (şaban ayının on dördüncü günü) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: 'Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim' buyurur." (Ibn Mâce)

Ayrıca, Berat gecesi, Kuran-ı Kerimin Levh-i Mahfuzdan dünya semasına toptan indirildigi gecedir. Buna inzal denir. Kadir gecesinde ise Peygambere ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da tenzil denir.

DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2020