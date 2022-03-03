Şaban ayında yapılacak ibadetler nelerdir? aramaları yükselişe geçti. Receb ayı ile başlayan Üç aylar Şaban ayı ile devam edecek sonrasında Ramazan ayı idrak edilecek. Hz. Muhammed'in Şaban ayının büyük bir kısmını oruçlu geçirdiği rivayet edilir. Peki Recep ayında oruç tutulur mu, hangi dualar okunur? İşte detaylar...

ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2022 dini takvimler listesinde yer alan bilgiye göre, bu yıl Şaban ayı 4 Mart Cuma günü başlıyor. Şaban ayının 15'inci gecesine denk gelen Berat Kandili, her yıl olduğu gibi bu yıl da Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle idrak edilecek. Şaban ayının 15'inci gecesi, miladi takvime göre bu yıl 17 Mart 2022 akşamına denk geliyor. En son ise 2 Nisan'da Ramazan ayı başlayacak. Ramazan ayının 1 Mayıs 2022 tarihinde son bulmasıyla birlikte üç aylar bitmiş olacak.