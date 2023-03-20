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Sabancı'dan iş dünyasında cinsiyet eşitliliği vurgusu

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, TÜSİAD’ın düzenlediği “İkinci Yüzyılında Cumhuriyetin Hedeflerini Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ile Yakalamak” etkinliğinde kadınlar ve kız çocuklarının yaşadıkları eşitsizliklere dair açıklamalarda bulundu. Sabancı, "Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken sadece eşitlik yetmez, şirketlerimizde kalıcı bir kültür dönüşümü sağlamalıyız" dedi

Sabancı'dan iş dünyasında cinsiyet eşitliliği vurgusu
HABERTURK.COM

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından gerçekleştirilen “İkinci Yüzyılında Cumhuriyetin Hedeflerini Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ile Yakalamak” etkinliğine konuşmacı olarak katılan Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, kadınlar ve kız çocuklarının eğitim ve iş hayatı başta olmak üzere her alanda yaşadıkları eşitsizliklere değindi.

Sabancı, zorunlu eğitim kademelerinde okullulaşma oranlarının yüzde 90’lara ulaşmasına rağmen eğitimin niteliğinin istenen seviyede olmadığını dile getirerek, "Kız çocuklarının eşitlikçi bir anlayışla, nitelikli bir eğitim alması için önlerini açacak itici güç olmalı ve bunun için var gücümüzle taviz vermeden çalışmalıyız. Biliyoruz ki, nitelikli eğitimin en kritik yapı taşlarından biri olan öğretmenlerden bağımsız bir şekilde bu meseleyi ele alamayız. Öğretmenlerin toplumdaki dönüştürücü gücünü yanımıza alarak, toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı yaratmak amacıyla Sabancı Üniversitesi ve Sabancı Vakfı liderliğinde, 16 yıldır Mor Sertifika Programı’nı sürdürüyoruz" dedi.

Cumhuriyetin yeni yüzyılında kız çocuklarını bilim ve teknolojiye yönlendirebilmenin başarı hedefi olması gerektiğini de kaydeden Güler Sabancı, "Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu’nun 2021 verisine göre ülkemizde yükseköğretimde STEM (fen, teknoloji, mühendislik, matematik) alanlarını tercih eden kadınların oranı sadece yüzde 14. Kız çocuklarının kendilerine STEM alanında hedefler koyabilmesini, bu alanları kendileri için fırsat olarak görebilmelerini sağlamamız gerekiyor. Şirketlerin tüm insan kaynakları politikaları ve sunulacak teşvikler, kız çocukları için bu alanların seçiminde bir çekici güç olmalıdır. Artık kız çocuklarının eğitim hayatına ve sonrasında istihdama aktif ve nitelikli katılımlarını sağladığımızı görmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Şirketlerde de kalıcı bir kültür dönüşümü sağlanması gerektiğini kaydeden Güler Sabancı, "Eşitliğin sağlanması, tek başına kadın çalışan sayısından ibaret değildir. Kapsayıcı bir kurum kültürü oluşturulması, tüm yöneticilerin ve çalışanların da bu eşitliğe inandığı bir iklim yaratılması şarttır. Eşitliğe verilen önem, şirketlerimizde performans kültürünün bir parçası olmalıdır" diye konuştu.

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