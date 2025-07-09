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        Sabancı Gençlik Seferberliği'ne Londra’dan 3 ödül

        Sabancı Topluluğu tarafından "Beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek" amacıyla hayata geçirilen Sabancı Gençlik Seferberliği uluslararası ödüle layık görüldü. İngiltere merkezli The Green Organization tarafından düzenlenen International CSR Excellence Awards, Sabancı Gençlik Seferberliği'ni "İnisiyatifler" kategorisinde altın, "İletişim" ve "Kurumsal Vatandaşlık" kategorilerinde ise 2 gümüş olmak üzere toplam 3 ödüle layık gördü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2025 - 11:02 Güncelleme: 09.07.2025 - 11:02
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        Sabancı Gençlik Seferberliği'ne Londra'dan 3 ödül
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        İngiltere merkezli The Green Organization tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve dünyada kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin değerlendirildiği en prestijli platformların başında gelen International CSR Excellence Awards’ta (Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Mükemmeliyet Ödülleri) 2025 yılı kazananları açıklandı.

        “Beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek” amacıyla, 2024 yılında Sabancı Topluluğu tarafından hayata geçirilen Sabancı Gençlik Seferberliği, “İnisiyatifler” kategorisinde altın, “İletişim” ve “Kurumsal Vatandaşlık” kategorilerinde ise 2 gümüş olmak üzere toplam 3 ödüle layık görüldü.

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        Sabancı Gençlik Seferberliği, böylece katıldığı ikinci büyük küresel organizasyondan da ödülle dönmüş oldu.

        Sabancı Gençlik Seferberliği, geçtiğimiz nisan ayında açıklanan ve iletişim alanında dünyanın en önemli ödül organizasyonlarından biri olarak gösterilen Davos Communication Awards’ta da “En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk / ESG” kategorisinde ödüle hak kazanmıştı.

        Sabancı böylece, bu yıl 30 farklı kategoride ödüllerin verildiği organizasyonda, Türkiye’den ödüle layık görülen tek topluluk olmuştu.

        '13 AYDA 22 BİN GENCE DOKUNDUK'

        Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding Kurumsal Marka Yönetimi ve İletişim Bölüm Başkanı Filiz Karagül Tüzün, "Sabancı Gençlik Seferberliği, yalnızca genç kuşaklara duyduğumuz inancın değil, aynı zamanda ülkemizin yarınlarına dair sorumluluk alma kararlılığımızın da bir göstergesi. Sadece 13 aylık bir geçmişe sahip olmasına rağmen bu kısa sürede 22 bin gencimize dokunduk. Seferberliğimizi, önce Türkiye’de yaygınlaştıracak, sonra da yurt dışına çıkararak gençlerimizi dünya teknolojileriyle, küresel girişim ekosistemleriyle tanıştıracağız" dedi.

        7 FARKLI ŞEHİRDE 11 MERKEZ

        Mayıs 2024’te duyurusu yapılan Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında, bugüne kadar 22 bin gence ulaşılırken, 7 farklı şehirde 11 Teknoloji ve Etki Merkezi faal olarak hizmet vermeye başladı.

        Proje kapsamında 3 yıllık bir dönemin sonunda, yurt içinde 34 ilde ve 35 üniversitede, yurt dışında ise en az 2 merkezde ve 2 üniversitede olunması; projenin sonunda en az 30 bin gence ulaşılması hedefleniyor.

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