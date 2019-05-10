Göçmen, Sabancı Holding'in bu yılın ilk çeyreğinin finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, zorlu ekonomik koşullara rağmen, stratejik ve dengeli portföyleri ve güçlü kurumsal yönetim anlayışları sayesinde başarılı finansal sonuçlar elde ettiklerini belirtti.

Bulundukları sektörlerdeki konum ve ihracata yönelmelerinin bu dönemi hedefleriyle uyumlu şekilde tamamlamalarına katkı sağladığını ifade eden Göçmen, şunları kaydetti:

"Sabancı Topluluğu olarak önceliğimiz, bizi bu olumlu sonuçlara taşıyan kurumsal yönetim yetkinliğimiz, nakit yönetimini odağımızda tutmamız ve uçtan uca, satın almadan ödemeye, siparişten tahsilata kadar tüm tedarik zinciri süreçlerimizde etkin risk yönetimini esas almamızdır. Bu dönemi borçlarımızı azaltarak, nakit yaratmayı sürdürerek ve kur riski pozisyonu almadan yönettik. Riskin erken tespitini de sağlayan kurumsal yönetim yetkinliğimiz ve gücümüz ile tedbirlerimizi zamanında almamız finansal performansımıza da yansıdı. Bu da bize sürdürülebilir büyümeyi ve istikrarlı başarıyı getirdi. Önümüzdeki dönemde de süreçlerimizi aynı titizlikle yönetip, ülkemize olan güvenle yatırımlarımıza devam edeceğiz."

Göçmen, 2019’un ilk çeyreğinde enerji, sigorta ve sanayinin bazı kollarının olumlu sonuçlara katkı sağladığını aktararak, "Enerji üretiminde portföyümüzün dengeli olmasının avantajını yaşadık. Yarattığımız güçlü portföy, olumsuz dış etkenleri bertaraf ederek paydaşlarımıza değer yaratmamızı sağladı. Çimento işimizde ise, Çimsa’daki Bunol satınalım kararı ile beyaz çimentoda, Türkiye’deki liderlik konumumuzu global arenaya taşımak için önemli bir adım attık. Ayrıca, daralan yurt içi talebi dengelemek için ihracat pazarlarını odağımıza aldık. Kordsa, yeni dönemde teknolojik dönüşümümüzün en önemli kaldıraçlarından biri haline geldi. Kordsa’da kompozit alanındaki yeni satın almalarımız bizi dünya devlerinin tedarikçisi konumuna getirdi. Sigortada ise, güçlü markalarımız ve doğru fon yönetimimiz sayesinde pozitif sonuçlar elde ettik." değerlendirmesinde bulundu.

"KONSOLİDE SATIŞLAR YÜZDE 32 ARTTI"

Mehmet Göçmen, Sabancı Holding’in konsolide satışlarının, 2019 yılının ilk üç ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artarak 14 milyar 951 milyon TL olduğunu belirterek, "Sabancı Holding konsolide ana ortaklık net karı ise, 2019 yılının ilk üç ayında 1 milyar 57 milyon TL olarak gerçekleşti ve 2018 yılındaki halka arz kaynaklı tek seferlik gelir hariç tutulduğunda bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 15 artış gösterdi. Sabancı Holding’in toplam varlıkları 2019 yılının ilk üç ayı itibarıyla 405 milyar 288 milyon TL’ye ulaşırken, toplam konsolide ana ortaklığa ait özkaynakları ise 29 milyar 387 milyon TL oldu." ifadelerini kullandı.

Gelecek dönemde de paydaşlarına değer yaratma öncelikleriyle ihracat miktarlarını artırırken, iç pazarda da portföylerinin gücünü kullanarak büyümeye ve yatırım yapmaya devam edeceklerini ifade eden Göçmen, "Yeni Neslin Sabancı’sı vizyonumuzla şekillendirdiğimiz teknolojik ve kültürel dönüşüm yolculuğumuzu da stratejik ve uzun vadeli bakış açımızla sürdüreceğiz. Attığımız tüm adımları da sadece Topluluğumuz için değil, ülkemiz için değer yaratma sorumluluğumuzla hayata geçireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.