Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı: “Eşitlik söz konusu olduğunda ses çıkarmaktan, üretmekten ve mücadele etmekten hiç çekinmedik”

Sabancı Vakfı’nın toplumsal cinsiyet eşitliği alanında 20 yılı aşkın süredir sürdürdüğü istikrarlı çalışmalara ve sahadaki somut etkilerine dikkat çeken Güler Sabancı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“50 yılı aşkın süredir, nitelikli eğitimden toplumsal ve ekonomik hayata katılıma kadar en temel haklara eşit şekilde erişemeyen kadınlar ve kız çocuklarının güçlenmesi için çalışıyoruz. Sistematik engelleri ortadan kaldırmaya yönelik sürdürülebilir ve etkisi ölçülebilir çözümler geliştiriyor; yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurumlar, bireyler ve topluluklarla iş birliği içinde kalıcı etki yaratmak için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.”

“SESSİZ KALMANIN EŞİTSİZLİĞİ DERİNLEŞTİRDİĞİ HER YERDE, SESİMİZİ YÜKSELTMEYİ SORUMLULUĞUMUZ BİLDİK”

Güler Sabancı ayrıca 2025 yılında ilk kez gerçekleştirilen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Etki Araştırması’nın sonuçlarını paylaştı:

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Etki Araştırması, uzun soluklu çalışmalarımızın sahadaki karşılığını açık biçimde ortaya koydu. Çoklu krizler yaşadığımız bu dönemde, doğru yönde ilerlediğimizi görmek kararlılığımızı güçlendirdi.

Araştırmaya göre; son 20 yılda ‘Çocuk Yaşta Evliliklerin Önlenmesi’, ‘Geleceğini Kuran Genç Kadınlar’, ‘Fark Yaratanlar’ ve ‘Mor Sertifika’ gibi 100’ün üzerinde proje ve programımızla ülkemizin tüm illerine yayılan bir etki alanı oluşturduk. 856 binden fazla kadın ve kız çocuğu haklarına dair farkındalık kazandı ve kendi hayatlarının öznesi oldu.

4 bini aşkın paydaşla yürütülen çalışmalar, sivil toplum dayanışmasının dönüştürücü gücünü ortaya koydu. Desteklenen her iki sivil toplum kuruluşundan biri ilk hibesini Sabancı Vakfı’ndan aldı. Bu destek, birçok kurum için gelişim ve yeni fonlara erişim açısından önemli bir başlangıç noktası oldu.”

Güler Sabancı mesajını şu sözlerle sürdürdü: “Haklara eşit erişimin hayatın doğal bir parçası olduğu bir gelecek mümkün. Bunun için kararlılık, dayanışma ve birlikte hareket etme iradesi gerekiyor. Yerelde kök salan ve ulusal ölçekte yaygınlaşabilen modelleri büyütmeye; veriye dayalı, güven temelli ve iş birliğine açık çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Eşitlik bir tercih değil, ortak sorumluluğumuzdur.”

SABANCI VAKFI’NIN TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARI

Toplumsal cinsiyet eşitliğini uzun soluklu ve yapısal bir dönüşüm alanı olarak ele alan Sabancı Vakfı, 20 yılı aşkın süredir kadınların ve kız çocuklarının haklara eşit erişimini güçlendirmeye yönelik sürdürülebilir, veriye dayalı ve yaygınlaşabilir modeller geliştiriyor. Eğitimden istihdama, erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadeleden sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini güçlendirmeye kadar farklı alanlarda bütüncül bir etki yaklaşımı benimsiyor.

Bu yaklaşımıyla Vakıf, yalnızca proje yürüten bir destekçi değil; güven temelli iş birlikleri kuran, yerelde güçlenen modelleri ulusal ölçekte yaygınlaştıran bir etki ekosistemi oluşturuyor.

OECD’nin 2019 yılında yayımladığı filantropi raporunda da cinsiyet eşitliğine odaklanan dünya çapındaki en iyi 7 vakıf arasında gösterilen Sabancı Vakfı, kadınların ve kız çocuklarının yaşamın her alanında eşit fırsatlara sahip olması için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.