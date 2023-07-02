Yönetmenliğini Ertem Eğrilmez'in yaptığı, senaryosunu ise Sadık Şendil'in kaleme aldığı 1977 yılı yapımı Şabanoğlu Şaban bir kez daha televizyon ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Bu noktada "Şabanoğlu Şaban nerede çekildi, oyuncuları kimler?" sorusu gündeme geldi. İşte, Şabanoğlu Şaban konusu ve oyuncu kadrosu...