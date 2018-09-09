İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme AŞ'den (İSG) yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, bu yıl boyunca yakaladığı çift haneli büyüme oranını 8'nci ayın sonunda da devam ettirdi. Geçen yılın ocak-ağustos döneminde yaklaşık 20,5 milyon yolcunun geçiş yaptığı Sabiha Gökçen Havalimanı, bu yılın aynı döneminde 22,8 milyon yolcuyu ağırladı. Buna göre 8 aylık dönemde yolcu artışı yüzde 11 oldu. Bu yılın 8 ayında dış hat yolcu sayısı geçen yıla göre yüzde 13 artışla yaklaşık 7,7 milyon olurken, iç hat yolcu sayısı da yüzde 11 artarak 15,1 milyon oldu. Aynı dönemde havalimanından iniş ve kalkış yapan uçak sayısı ise yüzde 7 artarak 148 bin 514'e ulaştı.

Öte yandan sadece ağustos ayında ise Sabiha Gökçen Havalimanı'nı toplam 3 milyon 320 bin 921 kişi kullandı. Ağustos ayında yolcu artışı geçen yıla göre yüzde 9 oldu. Bu oran ağustosta dış hat yolcularında yüzde 12, iç hat yolcularında ise yüzde 7 olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer veren Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi İSG'nin üst yöneticisi Ersel Göral, 2018 yılbaşından beri yolcu sayılarında elde ettikleri çift haneli büyümenin ağustos ayında da devam etmesinin kendileri için memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Hedeflerinin 2018 yılı sonunda da bu büyüme rakamını korumak olduğunu kaydeden Göral, "Çok yoğun ve bizim adımıza rekorlarla dolu bir yaz sezonunu artık geride bırakıyoruz. Havalimanı içindeki tüm iş ortaklarımızla birlikte operasyonel açıdan sorunsuz bir dönem olması için büyük gayret gösterdik. Bu arada bizim için önemli bir yatırım olan iç hatlar ek binamızı da hizmete soktuk. 2. pist ve metro bağlantısı yatırımlarının da devreye girmesi ile 8 ayda elde ettiğimiz büyümeyi daha da sürdürülebilir kılacağız." ifadelerini kullandı.

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