Anadolu’ya ilk Türk akınlarını gerçekleştirmesiyle bilinen Sabarlar, Bizans’a karşı kurulan ittifaklarda yerini almasıyla da anılır. Tahmini 5 – 7. Yüzyıllar arasında Kafkasya’nın kuzeyinde yaşayan Sabirler tarihi günümüzde yoğun olarak merak edilir. Kafkasya’nın yanı sıra Kuban bölgesinde de yaşadıkları görülmüştür. Peki Sabirler kimdir? Ne zaman kuruldu ve özellikleri neler? İşte konu ile ilgili merak ettiklerinizin yanıtları…

SABİRLER KİMDİR?

Peki Sabirler kimdir? Diğer ismiyle “Sabarlar” Sibirya ve Kafkasya çevresinde yaşayan bir Türk topluluğudur. Devletin kuruluş tarihi ise 463 yılı olarak bilinir. Tahmini 558 yılına kadar varlıklarını sürdürdükleri bilgisi vardır. 461 – 465 yılları arasında Batı Sibirya kavimlerinin göç olayları ile birlikte kendilerine ait bilgiler ortaya çıkmaya başlamıştır. Doğuda Avar’ların baskısı ile karşı karşıya gelen kavim, batıya göçünü gerçekleştirmiştir.

Ural- Altay dağları arasındaki platolarda yaşayan Ogur- Türk boylarını kendi anayurtlarından atan Sabarlar, İçim ırmakları civarına yerleşmelerini sağlamıştır. Ayrıca yerli halkın hikâyelerinde de Sabirler’den çokça bahsedilmiştir. Halk arasında eski Sabarların üstün sayıldıkları da bilinenler arasındadır.

SABİRLER TÜRK MÜ?

Sabirler Türk mü? Evet, Sabir kavmi Türk’tür. Kökenleri konusunda çeşitli görüşler olsa da Hunlar ve Göktürkler ile bağlantıları olduğu düşünülür. Ancak genel olarak Sabarlar’ın Türk boyu olduğu düşünülür ve ortak görüş olarak kabul edilmiştir.

SABİRLER NE ZAMAN KURULDU?

Sabirler ne zaman kuruldu? Bu Türk topluluğunun 463 yılında kurulduğu bilgisi vardır. 5 ve 6. yüzyıllarda Doğru Avrupa ve Batı Asya’da yaşayan Sabarlar, Sasani ve Bizans ile etkileşimde olmuştur. Zamanla diğer bölge halkıyla ve Türk boylarıyla kaynaştıkları ve sonrasında tarih sahnesinden çekildikleri bilinenler arasındadır.

SABİRLERİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Sabirler özellikleri itibarıyla da dikkat çekmiştir. İşte bu topluluğun bazı özellikleri;