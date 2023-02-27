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Saç Açıcı Nedir?

Saç açıcı, saç rengini açmak isteyen kişilerin kullanmakta olduğu bir üründür. Kişinin saçının renginin değişmesine ve daha açık bir renge kavuşmasına imkan sunmaktadır. Bu nedenle de sıkça kullanılmakta olduğu bilinmektedir ve pek çok kişinin istediği saç rengine kavuşmasına olanak sağlamaktadır. Birbirinden farklı şekillerde kullanılmakta olan saç açıcılar sayesinde pek çok kişi saçlarını birkaç ton açık hale getirmekte ve istenilen renkler elde edilmektedir. Sarı, mor, pembe, mavi, kırmızı gibi çeşitli pek çok renk ilk olarak açıcı ve ardından boya kullanımı biçiminde uygulandığında oldukça başarılı bir sonuç elde edilmesine olanak sağlanmaktadır.

Saç Açıcı Nasıl Kullanılır?

Öncelikle bir saç açıcının kullanılması için kullanılacak olan saçın daha önce açılmamış ve boyanmamış olması gerekmektedir. İşlem yapılmamış saç en uygun saçtır. Anca boya işlemi yapılmış ya da daha önce açılmış olan saçlarda kullanılır ise bazen olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Bundan dolayı da saçının rengini değiştirmek isteyenlerin sağlıklı bir saça sahip olmaları durumunda saç açıcı kullanımı önerilmektedir. Peki, saç açıcı nasıl kullanılır? İlk olarak hangi tür saç açıcının kullanılacağı belirlenmektedir. Toz saç açıcı ürünler ve jel saç açıcı ürünler bulunmaktadır. Bunlardan biri tercih edilmektedir. Daha sonra açıcı hazırlanarak saça uygulanmalıdır.

Saç Açıcı Doğru Kullanımı

Hemen her ürünün kullanımında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Bu durum saç açıcı için de geçerlidir. Saç açıcıların kullanımı esnasında dikkat edilmesi gerekenlere uyulduğunda doğru bir şekilde kullanımı gerçekleştirilebilmektedir. Böylelikle daha sağlıklı bir sonuç elde edilmesine olanak sağlanabilmektedir. Saç açıcı kullanırken dikkat edilmesi gerekenler arasında şunlar yer almaktadır:

İlk dikkat edilmesi gereken durum saç açıcının saç köklerine kesinlikle uygulanmaması gerektiğidir.

Saçın dip kısımlarından uçlarına kadar açıcı kullanılması gerekmektedir.

Tarak kullanımı ile saç açıcının dağıldığından emin olunması önerilmektedir.

Açıcı saçın rengine bağlı olarak en fazla 40 dakika bekletilmelidir. Daha fazlası önerilmemektedir. Ardından yıkanmalıdır.

Bunların yanı sıra açıcı kullanımından önce mutlaka eldiven giyilmesi önerilmektedir. Saç haricinde farklı bir yere değdirilmemesine dikkat edilmesi gerekmektedir. Hafif bir şekilde uygulanmalı ve tarakla birlikte dağıtılmalıdır. Saçta uzun süre bekletilmesi kesinlikle önerilmemektedir.

Saç Açıcı Ne İşe Yarar?

Saç açıcı sayesinde kullanılacak olan boyanın daha iyi bir şekilde elde edilmesine olanak sağlanmaktadır. Genellikle saç açıcı kullanımının ardından istenilen renkte bir boya uygulanmaktadır. Eğer saç açıcı uygulanmadan bu boya kullanılır ise rengi saça doğru bir şekilde yansımamaktadır. Ancak saç açıcı kullanımı ile birlikte oldukça başarılı bir sonuç elde edilebilmektedir. İstenilen saç renginin daha canlı ve güzel görünmesine olanak sağlamakta olan bir üründür. Ancak bur ürünün kullanımına dikkat edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yanlış kullanılır ise saçta ciddi anlamda olumsuz durumlar meydana gelmesine yol açabilmektedir.

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