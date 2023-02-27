Saç Açıcı Doğru Kullanımı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Saç Açıcı Doğru Kullanımı: Saç Açıcı Nedir, Ne İşe Yarar ve Nasıl Kullanılır?
ABONE OL

Saç açıcı doğru kullanımı: Saç açıcı nedir, ne işe yarar ve nasıl kullanılır?

Saçlar hemen insan tarafından özen gösterilmekte olan bölgelerden biridir. Saçlarının daha güzel görünmesini istemekte olan kişiler kuaförlere gitmekte saçlarına özel bakımlar yaptırmaktadır. Ancak kuaföre gitmek istemeyen kişiler de bulunmaktadır. Kuaföre gitmek istemeyen kişiler ise saç rengi açmak istediğinde açıcı kullanımına başvurmaktadır.

Saç Açıcı Doğru Kullanımı: Saç Açıcı Nedir, Ne İşe Yarar ve Nasıl Kullanılır?
HABERTURK.COM

Saç Açıcı Nedir?

Saç açıcı, saç rengini açmak isteyen kişilerin kullanmakta olduğu bir üründür. Kişinin saçının renginin değişmesine ve daha açık bir renge kavuşmasına imkan sunmaktadır. Bu nedenle de sıkça kullanılmakta olduğu bilinmektedir ve pek çok kişinin istediği saç rengine kavuşmasına olanak sağlamaktadır. Birbirinden farklı şekillerde kullanılmakta olan saç açıcılar sayesinde pek çok kişi saçlarını birkaç ton açık hale getirmekte ve istenilen renkler elde edilmektedir. Sarı, mor, pembe, mavi, kırmızı gibi çeşitli pek çok renk ilk olarak açıcı ve ardından boya kullanımı biçiminde uygulandığında oldukça başarılı bir sonuç elde edilmesine olanak sağlanmaktadır.

Saç Açıcı Nasıl Kullanılır?

Öncelikle bir saç açıcının kullanılması için kullanılacak olan saçın daha önce açılmamış ve boyanmamış olması gerekmektedir. İşlem yapılmamış saç en uygun saçtır. Anca boya işlemi yapılmış ya da daha önce açılmış olan saçlarda kullanılır ise bazen olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Bundan dolayı da saçının rengini değiştirmek isteyenlerin sağlıklı bir saça sahip olmaları durumunda saç açıcı kullanımı önerilmektedir. Peki, saç açıcı nasıl kullanılır? İlk olarak hangi tür saç açıcının kullanılacağı belirlenmektedir. Toz saç açıcı ürünler ve jel saç açıcı ürünler bulunmaktadır. Bunlardan biri tercih edilmektedir. Daha sonra açıcı hazırlanarak saça uygulanmalıdır.

Saç Açıcı Doğru Kullanımı

Hemen her ürünün kullanımında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Bu durum saç açıcı için de geçerlidir. Saç açıcıların kullanımı esnasında dikkat edilmesi gerekenlere uyulduğunda doğru bir şekilde kullanımı gerçekleştirilebilmektedir. Böylelikle daha sağlıklı bir sonuç elde edilmesine olanak sağlanabilmektedir. Saç açıcı kullanırken dikkat edilmesi gerekenler arasında şunlar yer almaktadır:

  • İlk dikkat edilmesi gereken durum saç açıcının saç köklerine kesinlikle uygulanmaması gerektiğidir.
  • Saçın dip kısımlarından uçlarına kadar açıcı kullanılması gerekmektedir.
  • Tarak kullanımı ile saç açıcının dağıldığından emin olunması önerilmektedir.
  • Açıcı saçın rengine bağlı olarak en fazla 40 dakika bekletilmelidir. Daha fazlası önerilmemektedir. Ardından yıkanmalıdır.

Bunların yanı sıra açıcı kullanımından önce mutlaka eldiven giyilmesi önerilmektedir. Saç haricinde farklı bir yere değdirilmemesine dikkat edilmesi gerekmektedir. Hafif bir şekilde uygulanmalı ve tarakla birlikte dağıtılmalıdır. Saçta uzun süre bekletilmesi kesinlikle önerilmemektedir.

Saç Açıcı Ne İşe Yarar?

Saç açıcı sayesinde kullanılacak olan boyanın daha iyi bir şekilde elde edilmesine olanak sağlanmaktadır. Genellikle saç açıcı kullanımının ardından istenilen renkte bir boya uygulanmaktadır. Eğer saç açıcı uygulanmadan bu boya kullanılır ise rengi saça doğru bir şekilde yansımamaktadır. Ancak saç açıcı kullanımı ile birlikte oldukça başarılı bir sonuç elde edilebilmektedir. İstenilen saç renginin daha canlı ve güzel görünmesine olanak sağlamakta olan bir üründür. Ancak bur ürünün kullanımına dikkat edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yanlış kullanılır ise saçta ciddi anlamda olumsuz durumlar meydana gelmesine yol açabilmektedir.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Depremzede Simon'un 6. yüzyılda yaptığı manastır, depremi atlattı
YAŞAM Depremzede Simon yaptırmıştı... Depremi atlattı
Hatay'daki Koz Kalesi de depremlerde hasar gördü
YAŞAM Hatay'daki Koz Kalesi de depremlerde hasar gördü
Enkazdan çıkarılan kedi, İzmir'deki sahibini bekliyor
YAŞAM Enkazdan çıkarılan kedi, İzmir'deki sahibini bekliyor
Depremden sonra ilk nikah çadırkentte gerçekleşti
YAŞAM Depremden sonra ilk nikah! Çadır kentte evlendiler
'Gelinler Dağı'ndaki tarihi kaya mezarları, depremlerde hasar görmedi
YAŞAM Depremlerde hasar görmedi... Roma döneminden kalma!
İşte 29. SAG Ödülleri kırmızı halısı
YAŞAM Kırmızı halıdan böyle geçtiler
Olası bir nükleer felaketten sonra yaşanabilecek en iyi ülkeler belli oldu! Bilim insanları açıkladı, işte o ülkeler...
YAŞAM Olası bir nükleer felaketten sonra yaşanabilecek en ...
Hatay'da muayenehanesi yıkılan veteriner, yaralı hayvanların yardımına koşuyor
YAŞAM Muayenehanesi yıkıldı ama yaralı hayvanları bırakmadı
Kaldıkları çadır kentte doğum günü pastası istemişti... Dileği gerçekleşti
YAŞAM Kaldıkları çadır kentte doğum günü pastası istemişti.. ...
Harvard öğrencilerini bile zorlayan dünyanın en kısa zeka testi: 3 soruluk IQ testinde 100 kişiden 83'ü başarısız oluyor!
YAŞAM Harvard öğrencilerini bile zorlayan dünyanın en kısa ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.