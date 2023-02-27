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Haberler Yaşam Ruj Lekesini Gideren Yollar: Ruj Lekesi Nasıl Çıkar?
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Ruj lekesini gideren yollar: Ruj lekesi nasıl çıkar?

Kadınların günlük kullandığı ürünlerden bir tanesi olan ruj, kıyafet veya benzeri bir nokta ile temas ettiğinde bir iz kalmasına neden olmaktadır. Dudakları renklendirmekte olan bu ürünün sürülmesi oldukça kolaydır ancak bulaştığı yerden çıkarması bazen zorlayabilmektedir. Pek çok kadın ise bu durumun nasıl giderilebileceğini merak etmektedir.

Ruj Lekesini Gideren Yollar: Ruj Lekesi Nasıl Çıkar?
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Ruj Lekesi Nasıl Çıkar?

Ruj, hemen her kadın tarafından sıkça kullanılmakta olan kozmetik ürünlerden bir tanesi idi. Bu ürünün kullanımı kadınlar tarafından fazlasıyla tercih edildiğinden dolayı bazen bu durum leke oluşumuna da neden olabilmektedir. Sıkça kullanılan ruj bazen eşyalarda ya da kıyafette iz kalmasına neden olabilmektedir. Böyle bir durumda ise pek çok kişi tarafından ise ruj lekesinin nasıl çıktığına dair sorular sorulmaktadır.

Rujun sürüldüğü esnada herhangi bir yere bulaşması zaman almaktadır. Eğer ruj koyu renkli ise oldukça fazla iz bırakabilmektedir. Böyle bir durumda ruj lekesinin çıkartılması için ilk olarak deterjan kullanımı önerilmektedir. Bölgeye deterjan sürülmesi ve ovalanması gerekli görülmektedir. Bunun dışında bir başka yöntemde ise saç spreyi kullanımı gerçekleştirilmektedir. Ruj lekesinin bulunduğu bölgeye sıkılması ve ardından birkaç dakika bekletilmesi gerekmektedir. Daha sonra ise ovalayarak silinmektedir.

Halıdan Ruj Lekesi Nasıl Çıkar?

Ruj sürülürken yanlışlıkla bir şekilde halıya düşerse bölgede leke kalmasına olanak sağlayabilmektedir. Bu durumda halıda iz kalmaması için uygulanması gerekmekte olan bazı durumlar bulunmaktadır. İlk olarak toz makine deterjanı ile birlikte bölgede yer alan lekelerin giderilmesi sağlanmaktadır. Ilık su ve toz deterjan karışımının bölgeye uygulanarak ovalama işlemi yapılması oldukça etkili sonuçlar ortaya çıkarmaktadır.

Kıyafetten Ruj Lekesi Nasıl Çıkar?

Beyaz bir gömlekten çıkartılmak istenen ruj lekesi için bölgeye sirke sürülmesi gerekmektedir. Beyaz sirkenin bölgeye uygulanması lekenin geçmesine imkân sunmaktadır. Su dolu kabın içerisine beyaz sirke konulması ve lekeli kısmın burada bekletilmesi gerekmektedir. Ardından ovalanmalıdır ve çıkarılarak durulanmalıdır.

Bunların yanı sıra kıyafetten ruj lekesi nasıl çıkar sorusuna bulaşık deterjanı ile de cevap verilebilmektedir. Evde bulunan deterjan ile birlikte bunun gerçekleştirilmesi oldukça kolay bir durumdur. Bulaşık deterjanı ile bölgenin ovalanması lekenin geçmesine imkân sağlamaktadır.

Kurumuş Ruj Lekesi Nasıl Çıkar?

İlk olarak bölgede bulunan lekenin nemlendirilmesi gerekmektedir. Çünkü nemlendirilen lekenin çıkmasının daha kolay olduğu bilinmektedir. Kurumuş ruj lekesi nasıl çıkar sorusuna 10 dakika fırça yardımı ile silme işlemi biçiminde örnek verilebilmektedir. Nemli olan bölgeye uygulanan ruj lekesini giderme işlemi oldukça başarılı bir sonuç elde edilmesine sebebiyet vermektedir. Aynı zamanda ovalama işleminin 10 dakika boyunca devam etmesi gerekmektedir.

Ceketten Ruj Lekesi Nasıl Çıkar?

İlk olarak bulaşık deterjanından bu konuda yardım alınabilmektedir. Öncelikle ruj lekesinin bulunmakta olduğu bölgenin deterjanlı ve ılık su ile nemlendirilmesi gerekmektedir. Sonrasında ise bölgenin bir süre ovalanması ve ardından yıkanması gerekmektedir. Böylelikle de ceketin daha temiz olmasına olanak sağlamaktadır.

Aynı zamanda kıyafetlerin zarar görmemesi için oldukça nazik davranılması gerekmektedir. Aksi takdirde temizleme işlemi esnasında kıyafette de hasar oluşum gösterebilmektedir. Oldukça etkili olan ruj lekesi nasıl çıkar sorusuna cevap veren bu çeşitli yöntemler arasından herhangi bir tanesinin seçilmesi ile birlikte oldukça başarılı sonuçlar elde edilmesine olanak sağlamaktadır. Böylelikle lekeli görünüm giderilmektedir.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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