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Yoğun stres

Yoğun stresli durumlar da saç dökülmesine neden olur. Stres vücutta çeşitli stres hormonlarının salgılanmasına neden olarak iç dengenin bozulmasına ve bunun sonucunda birçok hastalığın ortaya çıkmasına yol açıyor. Bu hastalıklar da saçları dökebiliyor.