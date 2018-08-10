Saç dökülmesi hem kadın hem de erkeklerde de sık görülüyor. Demir eksikliği, stres, beslenme ve kullanılan bazı ilaçların saç dökülmesine neden olabildiğini belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Rukiye Kaymaz, “Günde ortalama 100-150 saç teli dökülebilir. Saç çekildiğinde ele 5’ten fazla saç teli geliyorsa, kadınlarda alın ve orta kısımlarda belirgin açılma varsa dermatoloji uzmanına başvurulmalı” açıklamasında bulundu
1
1|14
Erkeklerde görülen saç dökülmelerinin genetik faktörlerle ilişkili olduğunu, kadınlardaki saç dökülmelerine ise demir ve vitamin eksikliklerinin neden olduğunu vurgulayan Dermatoloji Uzmanı Dr. Rukiye Kaymaz, “Saç dökülmesi tedavisi bir uzman doktor eşliğinde gerçekleşmeli.
2
2|14
Dermatoloji doktoru altta yatan nedene bağlı olarak dahiliye ve jinekoloji birimleriyle de koordine çalışabilir” dedi.
3
3|14
Sistemik tedaviye ek olarak saç derisine lokal sprey, ampul ya da köpük formunda destek tedavi ürünlerinin uygulanmasının tedavi başarısını artırdığını belirten Dr. Rukiye Kaymaz, “Tedavi sonucunu hızlandırmak için dermatoloji uzmanı ek olarak mezoterapi, PRP, saç dolgusu ve somon DNA uygulaması şeklinde tedavi protokolleri de planlayabilir” şeklinde konuştu. Kaymaz, saç dökülmelerinin 8 nedenini açıkladı.
4
4|14
Demir eksikliği
Kadınlarda en sık rastlanan saç dökülmesi nedenlerindendir. Demir takviyesi ile kısa sürede tedaviye yanıt alınabilir. Demir emilimi ile ilgili sorun var ise dahiliye doktorundan oral kullanıma alternatif demir takviyesi konusunda destek alınmalı.
5
5|14
Sistemik hastalıklar
Bu grupta en sık tiroit hastalıkları ve demir eksikliği anemisi saptanır. Ağır cerrahi işlemler, ameliyatlar, yüksek ateşli hastalıklar, ağır enfeksiyonlar sonrasında da yoğun saç dökülmeleri gözlemlenir. Erken tanı ve tedavi ile güzel sonuçlar alınır. Multidisipliner yaklaşımla sistemik hastalık tedavisi, dermatolojik tedavi ile eşzamanlı gerçekleştiğinde tedavi başarısı maksimum düzeyde sağlanır.
6
6|14
Hormonal değişimler
Doğumdan sonraki üçüncü aydan dokuzuncu ay sonuna kadar olan dökülmeler olağan karşılanır. Ancak süre uzarsa ya da dökülme çok yoğun ise dermatoloji uzmanına danışmak gerekir. Menopoz sonrasında da saçlar dökülebilir. Menopozda saç dökülmesi dursa bile saç yoğunluğu menopoz öncesi yoğunluğuna tekrar ulaşamayabilir.
7
7|14
Sağlıksız beslenme ve diyet programları
Saçın ana bileşeni olan keratin vücutta sentezlenmesi için bazı temel proteinlerin besinler aracılığıyla, vücuda yeterli miktarda alınmaları gerekir. Proteinden fakir bir beslenme, ağır ve yanlış diyetler saç dökülmesi ile sonuçlanabilir. Doğru beslenme ve diyet programları için uzman bir diyetisyenden destek alınmalı.
8
8|14
İlaçlar
Kan sulandırıcılar, artrit, gut, depresyon, kalp ve yüksek tansiyon ilaçları, yüksek doz A vitamini ya da akne tedavisinde kullanılan A vitamini türevleri saç dökebilir. İlaç bırakıldıktan sonra saç dökülmesi durur.
9
9|14
Mantar hastalıkları
Saçlı deriyi tutan mantar hastalıkları genellikle çocuklarda görülse de, yetişkinlerde de saç dökülmesine neden olabilir ve tedavi edilmezse kalıcı kellik oluşabilir.
10
10|14
Saçkıran
Saçkıran olarak bilinen alopesi areata özellikle ağır stresli durumlarda ortaya çıkar. Saçlı deri, kaş, kirpik ve sakal dahil tüm vücut kıllarında dökülme gözlenebilir. Kökeninde genetik yatkınlık ve stres olduğu düşünülüyor. Kalıcı kelliğe neden olmaz; ancak uzun dönem sabırlı tedavi gerektirebilir.
11
11|14
Yoğun stres
Yoğun stresli durumlar da saç dökülmesine neden olur. Stres vücutta çeşitli stres hormonlarının salgılanmasına neden olarak iç dengenin bozulmasına ve bunun sonucunda birçok hastalığın ortaya çıkmasına yol açıyor. Bu hastalıklar da saçları dökebiliyor.
12
12|14
Saç kalitesini artırmak için;
* Kişiye uygun saç ürünleri (şampuan, saç kremi, saç maskesi, şekillendirici ürünler, saç boyası) konusunda deneyimli bir dermatoloji uzmanından destek alınmalı.
* Çok sık dip boyası yaptırmak, fön çektirmek, saç düzleştirici kullanmak saç diplerini olumsuz etkiler. Saç kopmalarına neden olur.
13
13|14
* Saçlar ıslakken sert taranmamalı.
* Saçlar çok gergin ve sürekli aynı yöne çekilerek toplanmamalı. Aksi takdirde traksiyonel alopesi denen saç kayıplarına neden olabilir.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.