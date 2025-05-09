Saç maskesi doğru kullanımı: Saç maskesi nedir, ne işe yarar ve nasıl kullanılır?

Saç maskesi, saçı derinlemesine beslemeyi, onarmayı ve nemlendirmeyi hedefleyen yoğun bakım ürünüdür. Özellikle işlem görmüş, boyalı ya da ısıya maruz kalmış saçlarda adeta bir kurtarıcı rolü üstlenir. Ancak saç tipine uygun ürünü seçmek ve saç maskesini doğru şekilde kullanmak, sonucu doğrudan etkiler. Maskeyi ne kadar süre bekletmeli, saça kuru mu yoksa ıslakken mi sürülmeli gibi soruların yanıtlarını bilmeden yapılan uygulamalar boşa gidebilir.

SAÇ MASKESİ NEDİR?

Saç maskesi, krem ya da yoğun jel kıvamında olan, saçın ihtiyaç duyduğu nem, protein, yağ ve vitamin desteğini sağlayan bir bakım ürünüdür. Saçın sadece dışını değil, iç yapısını da hedef alarak derinlemesine etki gösterir. Saç kreminden farkı, daha yoğun formüllü olması ve saçta daha uzun süre bekletilmesidir.

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Genellikle haftalık ya da ihtiyaç duyuldukça kullanılan saç maskeleri, farklı saç tiplerine özel olarak üretilir: kuru saçlar için nemlendirici, boyalı saçlar için renk koruyucu, ince telli saçlar için hacim kazandırıcı gibi.