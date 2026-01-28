Habertürk
        Haberler Gündem İnanç Saç Satmak Günah mı? Diyanet’e Göre Saç Satmak Caiz mi?

        Saç Satmak Günah mı? Diyanet’e Göre Saç Satmak Caiz mi?

        Din, insanın davranışlarını, toplum içindeki ilişkilerini ve bireysel eylemlerini ahlaki ve hukuki boyutlarıyla düzenleyen kutsal bir sistemdir. İslamiyet ise bu sistemin temelini oluşturan en kapsamlı çerçevedir. Hem dünyevi hem de uhrevi sorumlulukları belirler ve bireylere yol gösterir. Bu kapsamda günlük hayatta karşılaşılan pek çok ekonomik davranış, din açısından değerlendirilir. Bunlardan biri de elbette saç satmak meselesidir. Özellikle bu konu, saç satmak günah mı, saç satmak caiz mi ve saç satmanın günahı var mı gibi sorularla gündeme gelir.

        Habertürk
        Giriş: 28.01.2026 - 10:28 Güncelleme: 28.01.2026 - 10:28
        Saç Satmak Günah mı?
        Toplumda saç satışı peruk, eklenti, bağış veya ticari amaçlarla yapılabilir. Ancak bu davranışın İslamiyet açısından hükmü, niyete, amaca ve eylemin sonucuna göre değişiklik gösterebilir. Bu yazıda sizler için konuyu hem genel din anlayışı hem de Diyanet kaynaklı yorumlarla ele alıyor olacağız…

        Dinde Günah Kavramı

        Günah, dini literatürde Allah’ın açıkça yasakladığı davranışlara sapma ya da yapılması emredilen bir zorunluluğu yerine getirmeme hâli olarak tanımlanır. İslamiyet’te günah, yalnızca kötü niyetli veya zararlı davranışları değil aynı zamanda kişinin iç dünyasını, niyetini ve toplumsal işleyişi de ilgilendirir. Bir davranışın günah sayılması için birçok faktör vardır. Niyet, sonuç, fiilin kendisi, topluma etkisi ve aleni ya da gizli yapılması gibi… Bu çerçevede saç satmak günah mı sorusu, davranışın hangi amaçla ve nasıl yapıldığına bağlı olarak ele alınmalıdır. Din, sadece fiilleri değil, niyetleri ve sonuçları da değerlendirir.

        Dince Caizlik Kavramı

        Caiz, İslam hukukunda belli bir fiilin yapılmasının dini açıdan bir sakınca taşımadığını ifade eden bir terimdir. Bir davranışın caiz olması için yapılmasında net bir yasak bulunmaması yeterlidir. Aynı zamanda davranışın ahlaka, toplum düzenine veya bireyin fıtratına aykırı olmayan bir nitelikte olması gerekir. İslamiyet’te giyim, ticaret, miras, evlenme gibi çok sayıda hayat alanı için detaylı kurallar olduğu gibi, doğrudan bir hükümle yasaklanmamış davranışlar da caiz kabul edilir. Ancak bu davranışlar, şeri sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla caiz sayılır. Dolayısıyla saç satmak caiz mi sorusuna da bu çerçeve üzerinden cevap aranır.

        Saç Satmak Günah mı?

        Pek çok kişi tarafından merak edilen sorulardan biri, saç satmanın günahı var mı konusudur. Genel olarak bakıldığında, saç satmak doğrudan Allah’a isyan veya toplum zararına eylem barındıran bir davranış değildir. Bir insanın kendi bedeni üzerindeki hakkını helal olarak satması, tek başına günah sayılmaz. Ancak burada niyetin önemi büyük olur. Eğer bir kişi saçını sadece ekonomik çıkar elde etmek ya da geçimini sağlamak amacıyla satıyorsa, bu fiil din açısından doğrudan günah kategorisine girmez. Çünkü ticari faaliyetler İslamiyet’te caizdir ve helal kazanç elde etmek ibadet sayılır. Buna karşın fiilin illegal, hileli ya da başkalarına zarar veren bir amaçla yapılması durumunda farklı bir değerlendirme ortaya çıkar. Örneğin bir kimse saçını satarken başkaları üzerinde psikolojik baskı kuruyor, insanları yanlış yönlendiriyor ya da zararlı yöntemler kullanıyorsa, bu davranışın günahı tartışılır. Din, hem bireysel haklara hem de toplumun huzuruna önem verir. Bu çerçevede davranışın bir kısmı meşru olurken diğer kısmı sakıncalı kabul edilebilir.

        Saç Satmak Caiz mi?

        Saç satmak caiz mi sorusu, bu davranışın İslam açısından uygun olup olmadığını sorgular. Ticaretin temel esasları, İslamiyet’te helal ve meşru kazanç çerçevesinde ele alınır. Diyanet İşleri Başkanlığı da ticaretle ilgili genel ilkelerde “insanlara zarar vermeyen, hileli olmayan, haram maddeler içermeyen her türlü alışverişin caiz olduğunu” ifade eder. Bu kapsamda, saç satmak ticari faaliyetin bir parçası olarak değerlendirilir. İnsan vücudundan doğal yollarla uzayan saç, satılması ve satın alınması açısından helal olmayan bir ürün barındırmaz. Eğer kişi özgür iradesiyle, zorlama olmadan ve helal niyetle saçını satıyorsa, bu durum caizdir. Burada önemli olan, satış sürecinde herhangi bir aldatma, hile, baskı veya ahlaksızlık bulunmamasıdır. Öte yandan saçın bağışlanması gibi yakın akrabalara verilecek durumlarda niyet farklılaşabilir ve bu tamamen farklı bir etik boyuta taşınır. Ancak satmak ticari bir işlem olduğundan dolayı İslamiyet’te caiz kabul edilir.

        Diyanet’e Göre Saç Satmak Caiz mi

        Diyanet kaynaklı açıklamalar, ticaret ve alışveriş konularında helal kazanç ilkesini benimser. Ticaretin meşru sınırlar içerisinde yapılması durumunda din bu tür alışverişleri onaylar. Diyanet’e göre, niyetin helal olduğu, zarar vermediği ve insan onuruna aykırı olmadığı sürece saç satmakta dinen sakınca yoktur. Bu değerlendirme, saç satmak günah mı ve saç satmak caiz mi gibi sorulara net bir cevap sağlar. Bununla birlikte din, kişinin niyetine dikkat eder. Her ne kadar davranışın kendisi caiz olsa da, satış sürecinde çıkan niyetin kötülüğü günah doğurur. Örneğin dolandırıcılık konusu bu kötü niyetlerden biridir. Bu nedenle saç satmanın günahı var mı sorusuna verilecek cevap, davranışın niyetiyle doğrudan bağlantılıdır. Sonuç olarak Diyanet’in yaklaşımı da bu yöndedir: meşru sınırlar içerisinde yapılmış satışlar din açısından sakıncalı değildir.

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
