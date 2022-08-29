Galatasaray'da Sacha Boey küllerinden doğdu! Sarı-kırmızılıların geçen sezon transfer ettiği Fransız futbolcu sezona ilk 11'de başlamış, teknik direktör değişiminden sonra ise yedek kulübesine düşmüştü. Sakatlandıktan sonra iyileşmesine rağmen Domenec Torrent'in pek görev vermediği 21 yaşındaki yıldız bu sezon da gözden çıkarılmıştı.

Galatasaray'ın yurt dışında gerçekleştirdiği iki sezon öncesi kampına da alınmayan genç futbolcu takımla çalışmalara ise Antalyaspor maçından iki gün önce başladı; hazırlık maçlarında oynamadan resmi müsabakaya çıktı! İlk 45 dakikada bocalayan genç futbolcu Antalyaspor mücadelesinin ikinci 45 dakikasından itibaren ise oyununu yukarıya çekmeyi başardı.