Sacha Boey: Geri döndüğüm ve oynadığım için mutluyum
Ara transfer döneminde tekrar Galatasaray'ın yolunu tutan sağ bek oyuncusu Sacha Boey, 3-0 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından, "Geri döndüğüm ve oynadığım için mutluyum" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-0 yenen Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey, Sarı Kırmızılılar'a geri döndüğü için mutlu olduğunu ifade etti.
"GERİ DÖNDÜĞÜM VE OYNADIĞIM İÇİN MUTLUYUM"
Döndüğü için mutluluğunu dile getiren Boey, "Çok mutluyum, geri döndüğüm ve oynadığım için. Süre aldım, çalışmalarıma devam edeceğim. Çok önemli bir galibiyet, 3 puan her zaman 3 puandır. Yolumuza iyi şekilde devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.