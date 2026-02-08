Habertürk
        Sacha Boey: Geri döndüğüm ve oynadığım için mutluyum - Galatasaray Haberleri

        Sacha Boey: Geri döndüğüm ve oynadığım için mutluyum

        Ara transfer döneminde tekrar Galatasaray'ın yolunu tutan sağ bek oyuncusu Sacha Boey, 3-0 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından, "Geri döndüğüm ve oynadığım için mutluyum" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2026 - 22:13 Güncelleme: 08.02.2026 - 22:13
        "Geri döndüğüm ve oynadığım için mutluyum"
        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-0 yenen Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey, Sarı Kırmızılılar'a geri döndüğü için mutlu olduğunu ifade etti.

        "GERİ DÖNDÜĞÜM VE OYNADIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

        Döndüğü için mutluluğunu dile getiren Boey, "Çok mutluyum, geri döndüğüm ve oynadığım için. Süre aldım, çalışmalarıma devam edeceğim. Çok önemli bir galibiyet, 3 puan her zaman 3 puandır. Yolumuza iyi şekilde devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Gerçek Fikri Ne? - 5 Şubat 2026 (İran Nükleere Sahip Olursa Ne Olur?)

        ABD-İran savaşın eşiğinde. ABD-İran savaşı başlıyor mu? İran kolay lokma mı? İran blöf mü yapıyor? ABD İran'ı alt edebilir mi? İran savunması ne kadar güçlü? İran'ın füze gücü ne kadar? Gerilimi kim tırmandırıyor? Nükleer program bahane mi? Rusya ve Çin İran'a yardım eder mi? İran nükleer eşiği aştı...
