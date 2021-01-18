Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBasketbolNBA
ABONE OL

Sacramento Kings'te De'Aaron Fox'un 43 sayısı galibiyete yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'ndeki (NBA) çekişmeli mücadelede New Orleans Pelicans, Sacramento Kings'i 128-123 mağlup etti

Sacramento Kings'te De'Aaron Fox'un 43 sayısı galibiyete yetmedi
AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) protokolleri gereği Washington Wizards-Cleveland Cavaliers ile Oklahoma City Thunder-Philadelphia 76ers maçlarının ertelendiği NBA'de, 5 maç oynandı.

Batı Konferansı temsilcilerinin çekişmeli mücadelesinde, New Orleans Pelicans, Sacramento Kings'i 128-123 yenerek sezonun 5. galibiyetini elde etti.

Pelicans'ta Zion Williamson 31 sayı, 6 ribaunt, Brandon Ingram 22 sayı, Eric Bledsoe 21 sayı, 6 ribaunt, Steven Adams ise 12 sayı, 15 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Sezonun 9. mağlubiyetini alan Kings'te De'Aaron Fox 43 sayıyla kariyer rekoru kırarken, 13 asist, 4'er ribaunt ve top çalma istatistikleri elde etti. Marvin Bagley 26 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaparken, Buddy Hield ise 18 sayı üretti.

DONCIC'İN ÜSTÜN PERFORMANSI YETERLİ OLMADI

Doğu Konferansı ekibi Chicago Bulls, Dallas Mavericks'i 117-101 mağlup ederek bu sezon 5. kez kazandı.

Bulls'ta Lauri Markkanen 29 sayı, 10 ribaunt, Garrett Temple 21 sayı, Thaddeus Young 15 sayı, Otto Porter 14 sayı, 9 ribauntla galibiyette etkili oldu.

Galibiyet ve mağlubiyet sayısı 6'da eşitlenen Mavericks'te Luka Doncic 36 sayı, 16 ribaunt, 15 asistle "triple-double" yapmasına rağmen, takımının maçı kazanmasını sağlayamadı. Kristaps Porzingis ise 20 sayı ve 8 ribaunt üretti.

SONUÇLAR

Boston Celtics-Newyork Knicks: 75-105

Dallas Mavericks-Chicago Bulls: 101-117

Denver Nuggets-Utah Jazz: 105-109

Sacramento Kings-New Orleans Pelicans: 123-128

Los Angeles Clippers-Indiana Pacers: 129-96

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fenerbahçe Beko: 83 - Beşiktaş: 92 MAÇ SONUCU
BASKETBOLKartal, Fener'i 21 maç sonra devirdi!
Türk Telekom: 84 - Anadolu Efes: 86 | MAÇ SONUCU
BASKETBOLAnadolu Efes deplasmanda kazandı
NBA'de Harden yeni takımındaki kariyerine rekorla başladı
BASKETBOLHarden rekorla başladı!
Frutti Extra Bursaspor’da Malik Newman’la yollar ayrıldı
BASKETBOLFrutti Extra Bursaspor’da ayrılık
Beşiktaş HDI Sigorta: 75 - Çankaya Üniversitesi: 68 MAÇ SONUCU
BASKETBOLBeşiktaş evinde kazandı!
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Nemanja Nedovic
BASKETBOLHaftanın MVP'si Nemanja Nedovic
NBA oyuncusu Karl-Anthony Towns koronavirüse yakalandı
BASKETBOLKarl-Anthony Towns Kovid-19 oldu
NBA'de Cavaliers, Cedi'nin 25 sayı attığı Knicks maçını kazandı
BASKETBOLCedi 25 attı, Cavs kazandı!
Fenerbahçe: 100 - Panathinaikos: 74
BASKETBOLFenerbahçe, Pana'ya fark attı
NBA'de 76ers, Heat'i mağlup etti
BASKETBOLNBA'de 76ers, Heat'i mağlup etti